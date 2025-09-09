1. 자진 출국 동의 절차 시작…"법에 따라 추방"



미국 조지아주에 구금된 한국인 근로자들 가운데 자진 출국에 동의하는 사람들을 전세기 편으로 출국시키기 위한 실무 절차가 시작됐습니다. 미 국토안보부 장관은 구금된 사람들 상당수가 법에 따라 추방될 거라고 말했습니다.



2. 이 대통령·여야 대표 첫 회동…협치 첫걸음



이재명 대통령이 취임 후 처음으로 여야 대표와 점심식사를 한 뒤 장동혁 국민의힘 대표와는 따로 만났습니다. 민생경제협의체 구성에 합의하며 협치의 첫발을 뗐지만, 특검법 개정안을 두고는 여야 대표 사이 신경전도 벌어졌습니다.



3. '그림 매관매직' 김상민 오늘 소환…건진 기소



김건희 여사에게 고가의 그림을 전달하면서 공천을 청탁했다는 의혹을 받는 김상민 전 부장검사가 오늘(9일) 피의자 신분으로 특검에 소환됩니다. 건진법사 전성배 씨는 어제 구속 기소됐습니다.



4. 내일까지 남부·제주 강한 비…최고 100mm 이상



오늘 오전까지 전남과 경남에, 오늘 밤과 내일 새벽 사이 전남 남부와 경남, 제주에 매우 강한 비가 예보됐습니다. 전남 남부는 최대 100mm 이상, 경남 남해안은 최대 80mm의 비가 내릴 것으로 보입니다.