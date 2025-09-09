뉴스

[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

SBS 뉴스
작성 2025.09.09 06:04 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
1. 자진 출국 동의 절차 시작…"법에 따라 추방"

미국 조지아주에 구금된 한국인 근로자들 가운데 자진 출국에 동의하는 사람들을 전세기 편으로 출국시키기 위한 실무 절차가 시작됐습니다. 미 국토안보부 장관은 구금된 사람들 상당수가 법에 따라 추방될 거라고 말했습니다.

2. 이 대통령·여야 대표 첫 회동…협치 첫걸음

이재명 대통령이 취임 후 처음으로 여야 대표와 점심식사를 한 뒤 장동혁 국민의힘 대표와는 따로 만났습니다. 민생경제협의체 구성에 합의하며 협치의 첫발을 뗐지만, 특검법 개정안을 두고는 여야 대표 사이 신경전도 벌어졌습니다.

3. '그림 매관매직' 김상민 오늘 소환…건진 기소

김건희 여사에게 고가의 그림을 전달하면서 공천을 청탁했다는 의혹을 받는 김상민 전 부장검사가 오늘(9일) 피의자 신분으로 특검에 소환됩니다. 건진법사 전성배 씨는 어제 구속 기소됐습니다.

4. 내일까지 남부·제주 강한 비…최고 100mm 이상

오늘 오전까지 전남과 경남에, 오늘 밤과 내일 새벽 사이 전남 남부와 경남, 제주에 매우 강한 비가 예보됐습니다. 전남 남부는 최대 100mm 이상, 경남 남해안은 최대 80mm의 비가 내릴 것으로 보입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지