돈봉투 들고 주민센터 찾는 남자…적금 넣듯 30만 원씩 기부

▲ 익명의 기부자가 남긴 편지와 현금

익명의 기부자가 저소득가정 아동과 청소년을 도와달라며 어제(8일) 전북 전주시에 현금 35만 원을 기탁했습니다.이 기부자의 기탁은 이번이 15번째로 누적 기부금은 501만 원에 달합니다.전주시에 따르면 이날 오전 10시 한 중년 남성이 우아2동주민센터를 찾아 봉투를 건네고 떠났습니다.봉투에는 편지와 함께 현금 35만 원이 들어있었습니다.편지에는 "열다섯 번째 인사드립니다. 뜨겁던 땡볕이 서서히 물러나는 가을의 문턱에 이르렀습니다, '너의 말이 옳을 수도 있겠구나'하고 귀 기울여 주시길"이라는 삶에 본보기가 될 만한 내용을 담은 짤막한 글귀가 적혀 있었습니다.50대로 추정되는 이 남성은 지난해 6월부터 수시로 30여만 원씩을 기부하고 있습니다.주민센터 관계자는 "긴 시간 동안 변함없이 이어진 따뜻한 마음이 잔잔한 감동을 주고 있으며, 매번 손 편지 속에 담긴 따뜻한 메시지가 희망이 되고 있다"며 "성금은 주민 복지를 위해 뜻깊게 사용하겠다"고 말했습니다.(사진=전주시 제공, 연합뉴스)