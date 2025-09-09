뉴스

돈봉투 들고 주민센터 찾는 남자…적금 넣듯 30만 원씩 기부

유영규 기자
작성 2025.09.09 05:11 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
돈봉투 들고 주민센터 찾는 남자…적금 넣듯 30만 원씩 기부
▲ 익명의 기부자가 남긴 편지와 현금

익명의 기부자가 저소득가정 아동과 청소년을 도와달라며 어제(8일) 전북 전주시에 현금 35만 원을 기탁했습니다.

이 기부자의 기탁은 이번이 15번째로 누적 기부금은 501만 원에 달합니다.

전주시에 따르면 이날 오전 10시 한 중년 남성이 우아2동주민센터를 찾아 봉투를 건네고 떠났습니다.

봉투에는 편지와 함께 현금 35만 원이 들어있었습니다.

편지에는 "열다섯 번째 인사드립니다. 뜨겁던 땡볕이 서서히 물러나는 가을의 문턱에 이르렀습니다, '너의 말이 옳을 수도 있겠구나'하고 귀 기울여 주시길"이라는 삶에 본보기가 될 만한 내용을 담은 짤막한 글귀가 적혀 있었습니다.

50대로 추정되는 이 남성은 지난해 6월부터 수시로 30여만 원씩을 기부하고 있습니다.

주민센터 관계자는 "긴 시간 동안 변함없이 이어진 따뜻한 마음이 잔잔한 감동을 주고 있으며, 매번 손 편지 속에 담긴 따뜻한 메시지가 희망이 되고 있다"며 "성금은 주민 복지를 위해 뜻깊게 사용하겠다"고 말했습니다.

(사진=전주시 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지