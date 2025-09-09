'거제 골프장 살인' 피해 여성, 과거에도 폭행당해 112 신고

지난 5일 경남 거제시 한 골프장에서 사실혼 관계였던 50대 남성 A 씨에게 살해당한 여성은 생전에도 이 남성에게 폭행당해 스마트워치를 지급받았던 것으로 드러났습니다.



어제(8일) 언론 취재를 종합하면 50대 여성 B 씨는 지난 7월 사실혼 관계였던 A 씨에게 폭행당해 112에 신고했습니다.



당시 두 사람은 몇 년 전부터 사실혼 관계를 유지 중이었습니다.



피해 상황을 확인한 경찰은 B 씨에게 스마트워치를 지급하고 주거지 주변 순찰을 강화했습니다.



B 씨는 이 사건을 계기로 A 씨와 헤어진 뒤 따로 생활해 왔습니다.



하지만 이후 악감정을 가진 A 씨가 사건 당일 골프장 작업자인 것처럼 가장해 캐디로 일하던 B 씨에게 다가가 되돌릴 수 없는 범행을 저질렀습니다.



B 씨는 사건 당일에도 스마트워치를 갖고 있었지만, 근무 여건상 사물함에 보관해뒀던 것으로 나타났습니다.



경찰은 사건 동기를 밝히는 데 주력할 방침입니다.



A 씨는 범행 후 자해해 당일 수술을 받은 뒤 현재 회복 중입니다.



아직 피의자 조사가 이뤄지지 않아 정확한 범행 동기는 뚜렷하게 나온 것은 없습니다.



다만 B 씨가 A 씨와 헤어진 뒤 A 씨 연락을 피해 왔던 점 등에 비춰 남녀 관계 사이로 인한 범행 가능성을 열어 두고 있습니다.



경찰은 A 씨가 건강을 회복하는 대로 피의자 조사를 실시해 정확한 사건 경위를 조사할 계획입니다.



앞서 A 씨는 지난 5일 오전 10시 35분 거제시 한 골프장에서 B 씨를 살해한 뒤 자해했습니다.



(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)