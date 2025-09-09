'혼밥 면박' 여수 식당 전수점검 완료…28곳 과태료 처분

잇단 불친절, 비위생 사례로 질타받은 전남 여수 식당 전수 점검에서 총 28곳이 과태료 처분을 받았습니다.



어제(8일) 여수시에 따르면 관내 일반음식점에 대한 1차 점검에서 지적을 받은 업소들에 대한 재점검 결과 일부에서 건강진단 미수검(17곳), 위생복 등 미착용(7곳), 위생불랑(4곳)이 다시 지적됐습니다.



해당 업소들은 개선 명령을 이행하지 않아 수십만 원 상당 과태료를 내게 됐습니다.



여수시는 지난달 11∼14일 관내 3천820개 음식점을 점검하고 부적합 판정을 받은 1천318곳에 개선 명령 공문을 발송한 뒤 지난달 27일부터 8일간 재점검했습니다.



여수시는 이번 점검 결과를 토대로 식품위생 관리를 강화하고 지원책도 추진하기로 했습니다.



특히 혼밥 식당 지정, 1인 식탁 보급으로 여행객이 불편 없이 식사할 수 있는 환경을 조성할 예정입니다.



음식문화 개선 캠페인을 전개해 친절하고 청결한 음식 문화를 조성하고 중점 관리 등급제를 도입해 불친절·위생불랑 업소를 엄격히 관리하기로 했습니다.



여수시 관계자는 "여수를 찾는 관광객과 시민 모두에게 안전하고 위생적인 외식 환경을 제공하도록 힘쓰겠다"며 "앞으로도 영업주와 함께 위생 수준 향상 사업을 지속해 여수의 음식문화가 한 단계 더 발전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했습니다.



여수에서는 유명 식당에서 2인분을 시키고 홀로 식사하는 유튜버에게 빨리 먹으라며 면박하고, 고가의 리조트형 호텔에서는 '걸레'라 적힌 수건을 손님에게 제공해 빈축을 샀습니다.



비난이 고조되자 지난달 7일 식당, 숙박업주들이 모여 결의대회까지 열었으나 이튿날 또 다른 식당에서 잔반을 재사용한 사례가 적발됐습니다.



(사진=여수시 제공, 연합뉴스)