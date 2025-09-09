뉴질랜드 '가방속 아동 시신 사건' 한인 생모 재판 시작

▲ 얼굴 가린 뉴질랜드 '가방 속 아이 시신' 용의자

뉴질랜드에서 어린 자녀 2명을 살해하고 한국으로 도주한 혐의를 받는 한인 여성 이 모(44)씨에 대한 재판이 시작됐습니다.8일(현지시간) AFP 통신과 현지 매체 시드니모닝헤럴드 등에 따르면 뉴질랜드 북섬 오클랜드 법원은 이 씨가 출석한 가운데 첫 재판을 열었습니다.이 씨는 2018년 6∼7월께 9살 딸과 6살 아들을 살해한 뒤 한국으로 달아난 혐의를 받고 있습니다.재판에서 이 씨는 유죄를 인정하는지 묻는 말에 고개를 저었으며, 제프리 베닝 판사는 이를 무죄 주장으로 간주하고 재판을 계속 진행했다고 말했습니다.베닝 판사는 또 이 씨의 범행 당시 정신 건강 상태를 고려해 달라는 피고인 측 요청을 받을 가능성이 크다고 언급했습니다.법원 기록에 따르면 이 씨가 처방받은 수면제가 숨진 자녀 체내에서 검출됐지만, 다른 사망 원인도 완전히 배제되지는 않은 상황입니다.이 씨는 2017년 자녀들의 아버지가 암으로 숨진 뒤 이듬해 자녀들을 살해하고 여행 가방에 넣어 오클랜드 한 창고에 보관한 것으로 알려졌습니다.그는 범행 이후 2018년 하반기에 한국으로 돌아왔고 2022년 재정적 어려움에 처하게 되자 창고 임대료 납부를 중단했으며, 이에 따라 창고 보관 물품이 온라인 경매에 부쳐졌습니다.2022년 8월 창고 내용물을 낙찰받은 현지 주민이 가방에서 아이들의 시신을 발견해 경찰에 신고했고 뉴질랜드 경찰은 생모인 이 씨를 유력한 용의자로 지목했습니다.이 씨는 같은 해 9월 울산에서 검거된 뒤 뉴질랜드로 송환돼 구속됐습니다.이 씨의 재판은 최장 4주 동안 이어질 것으로 예상됩니다.한국에서 태어난 이 씨는 뉴질랜드로 이주해 뉴질랜드 시민권을 얻었습니다.(사진=연합뉴스)