제주 복싱대회서 쓰러진 중학생 선수 엿새째 의식불명

제주도에서 열린 대통령배 복싱대회에 출전한 중학교 선수가 쓰러져 의식불명입니다.근처 병원으로 옮겨져 수술받은 이 선수는 여전히 깨어나지 못하는 가운데, 학생 부모는 응급조처 과정에서 문제가 있었다고 주장합니다.전남 무안군의 한 중학교에 재학 중인 A 군은 지난 3일 제주 서귀포다목적체육관에서 막을 올린 제55회 대통령배 전국시도복싱대회에 참가했습니다.이번이 첫 대회 출전인 A 군은 상대 선수에게 큰 펀치를 여러 번 맞았고, 경기 도중 쓰러져 의식을 잃었습니다.A 군은 대회가 열린 서귀포다목적체육관에서 가장 가까운 서귀포의료원으로 이송돼 곧바로 뇌수술을 받았습니다.A 군 어머니는 언론 통화에서 "의료진이 수술 중 사망할 가능성도 절반이나 된다고 했는데, 다행히 수술은 잘 됐다. 하지만 상태가 안 좋아지고 있다"면서도 "원래부터 건강했던 아들이라 반드시 깨어날 거라고 생각한다"고 간절하게 바랐습니다.복싱 경기 도중 선수가 의식을 잃는 일이 생기면, 보통 촌각을 다투는 응급 상황입니다.A 군 가족 측은 병원으로 옮기는 과정에서 여러 미숙한 대처가 있어서 '골든 타임'을 놓쳤다고 주장합니다.A 군 어머니는 "복싱 대회는 다치는 선수가 워낙 많은데, 119구급차가 아닌 사설 구급차가 대기하고 있던 게 이해가 안 간다"면서 "아들은 다친 직후 명확한 뇌 손상 징후를 보였는데, 경기장에서 병원까지 이동하는 구급차가 중간에 길을 잃고 신호를 다 지키고 가서 30분이나 소요됐다"고 말했습니다.경기가 열린 서귀포다목적체육관에서 서귀포의료원까지는 10㎞가 채 안 되는 거리로, 현지 주민에 따르면 평소에는 자동차로 20분도 안 걸리는 거리라고 합니다.A 군 가족 측은 구급차가 이송했는데 오히려 시간이 오래 걸린 것은 이해하기 어렵다고 목소리를 높였습니다.또 이송 과정을 확인하고자 사설 구급차 업체로부터 당일 실내 블랙박스 영상을 요청했으나 아직도 보지 못했다고 덧붙였습니다.이를 항의하던 A 군 아버지는 8일 대통령배 대회가 계속 진행 중인 복싱 링에 올라가 커터칼로 자해해 병원으로 옮겨지기도 했습니다.대한복싱협회의 상급 기관인 대한체육회는 8일 해당 사건을 인지하고 조사에 들어갔습니다.대한복싱협회 관계자는 "현실적으로 대회마다 119구급차가 대기하는 건 어려워서 사설 구급차 업체와 계약을 맺고 있다"면서 "대처 과정에서 어떤 문제가 있는지 확인 중"이라고 설명했습니다.또한 "불행한 사고로 쓰러진 학생 선수의 회복을 위해 최선을 다해 지원할 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=픽사베이)