'공공기관 날벼락' 금감원 직원들 부글부글…검은 옷 시위도

▲ 금융감독원

금융감독원이 공공기관 지정·금융소비자보호원(금소원)과 분리 확정에 "금감원 차원에서 반대 목소리를 내야 한다"며 들끓고 있습니다.금감원은 어제(8일) 오후 전 직원을 대상으로 정부 조직개편안과 관련 긴급 간담회를 했습니다.전날 확정된 정부 조직개편안에는 금융위원회를 금융감독위원회(금감위)로 재편하고, 금감위 산하에 금감원과 금소원을 공공기관으로 두는 내용이 담겼습니다.특히 예기치 못하게 공공기관으로 지정되며 정부 통제가 강화될 것이란 우려가 커지자 직원들 사이에 동요가 확산하는 분위기입니다.한 직원은 "국정기획위원회의 취지가 금융소비자 보호와 금융감독 독립성 강화였는데 이번 조직개편안이 독립성을 강화하는 것이냐"고 반발했습니다.다른 직원도 "금융소비자를 위해서 더 이상의 제도 개악을 막기 위해 노력해야 한다"며 "남은 의사결정 단계에서 기관 차원에서 의견을 적극 개진해야 한다"고 주장했습니다.공공기관 지정으로 인한 지방 이전 가능성과 처우 악화, 전문직 등 내부 인력 이탈에 관한 우려도 나왔습니다.특히 변호사·공인회계사 등 전문직 직원들의 '엑소더스'가 이어질 수 있다는 지적이 제기됐습니다.이세훈 수석부원장은 조직개편안 관련 설명에 나서서 유감을 표하면서도 직원들을 자제시켰습니다.이 수석부원장은 "의사결정이 이뤄진 이상 반대 의견을 표명하는 것은 적절치 않고 조직에도 도움이 되지 않을 것"이라며 "금감원 안팎의 인식차가 크고, 강력한 권한을 가진 금감원에 대한 민주적 통제가 필요하다는 주장이 설득력을 얻고 있다"고 했습니다.그러면서 "이미 결정된 것보다 앞으로 어떻게 대응해서 세부사항들을 정할지가 더 중요하다"고 했습니다.이를 위해 직원들과 주기적으로 소통하는 자리와 후속작업 태스크포스(TF) 마련하고, 국회 차원 논의에 의견을 적극 개진하겠다고 했습니다.또 금소원 분리 이후 인력교류와 관련해 "확정된 것은 없지만 단순 파견, 학술 연수 차원이 아니라 실질적 고용 변경까지도 고려하고 있다"고 불안을 달래기도 했습니다.당초 금융감독 '독립성 강화'를 목표로 시작된 논의가 오히려 '통제 강화'로 귀결되자 내부에서는 "최악의 시나리오"라는 평가까지 나옵니다.직원들의 격앙된 여론을 반영하듯 이날 본원 강당에서 열린 간담회장은 빈자리 없이 가득 찼습니다.자리가 없어 돌아가거나 강당 주변에 서 있는 직원들도 상당수였습니다.적극적으로 의견을 개진하는 직원에게는 박수가 이어졌고, 이 수석부원장의 발언엔 탄식과 한숨이 나오기도 했습니다.금감원 직원들은 당장 '시위'에 돌입합니다.금감원 노조와 대의원은 오늘(9일) 오전 검은색 상의를 입고 금융감독체계 개편에 반대하는 시위를 할 예정입니다.한편 금감원 노조위원장은 이날 대의원 회의에서 직무정지가 됐으며, 수석부위원장이 대행을 맡습니다.노조는 향후 직원 의견을 수렴해 총파업 여부 등을 결정할 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스)