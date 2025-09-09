멕시코서 2층 버스·기차 충돌…"50여 명 사상"

▲ 멕시코 중부에서 발생한 이층 버스와 열차 간 충돌 사고현장을 조사관들이 살펴보고 있다.

현지시간 8일 멕시코 중부에서 이층 버스와 열차 간 충돌 사고로 최소 8명이 숨지고 45명이 다쳤다고 멕시코 당국이 밝혔습니다.멕시코주(州) 시민안전보호부 엑스(X·옛 트위터)에 따르면 이날 새벽 멕시코시티에서 차량으로 2시간 정도 떨어진 아틀라코물코 지역에서 여객용 이층 버스가 기차와 부딪치면서 심하게 부서졌습니다.이 사고로 탑승객 중 적어도 8명이 사망하고 45명의 부상자가 발생했다고 멕시코 당국은 전했습니다.현지 사회관계망서비스에는 충돌 당시 상황과, 사고 직후 촬영된 것으로 추정되는 현장 사진 및 동영상이 공유됐습니다.일부 게시물을 보면 버스가 천천히 철로를 건너던 중 갑자기 기차와 부딪친 뒤 빠른 속도로 끌려가는 모습을 볼 수 있습니다.이 충격으로 버스 상층(2층) 부위는 형체를 알아볼 수 없을 만큼 완전히 파손된 것으로 나타났습니다.일부 탑승객이 천장 없는 버스 2층에서 애타게 도움을 요청하는 모습도 영상에 담겼습니다.(사진=AP, 연합뉴스)