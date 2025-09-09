미 안보장관 "한국 근로자 출국명령 무시해 구금…소수는 범죄 관련"

이미지 확대하기

▲ 크리스티 놈 미 국토안보장관

미국 조지아주 이민당국 구금시설의 한국인 근로자들과 관련해 크리스티 놈 미 국토안보장관이 대부분 출국 명령을 무시한 이유로 구금됐으며 '몇몇'은 범죄 활동과 관련됐다고 말했다고 AP 통신이 현지시간 8일 보도했습니다.놈 장관은 이날 '파이브 아이즈'(미국·영국·호주·뉴질랜드·캐나다 정보 동맹) 국토 안보 담당 장관 회의에 참석차 영국 런던을 방문해 조지아주 한국인 구금과 관련해 언급했습니다.놈 장관은 취재진에게 구금된 한국인 대부분이 '출국 명령(removal order)'을 무시한 이유로 구금된 이후 추방될 예정이라고 말했습니다.그러면서 "소수(a few)"는 다른 범죄 활동에 관련돼 있어 "그에 따른 결과에 직면할 것"이라고 말했다고 AP 통신은 전했습니다.앞서 우리 외교 소식통은 한국인 근로자들에 대해 추방이 아닌 자진출국 형식을 통한 귀국이 추진되고 있다고 전한 바 있습니다.'자진출국'을 미 측 입장에서 '추방'으로 표현한 것일 수 있어 보입니다.'출국 명령 무시' 언급은 미 측이 한국인 근로자들의 체류 자격 관련 문제를 인지하고, 단속 전에 기업 측에 모종의 통보를 했음을 시사한 것으로 해석될 여지가 있어 주목됩니다.놈 장관은 이번 사태에 대해 "모든 기업이 미국에 올 때 게임의 규칙이 무엇인지 확실히 알게 되도록 하는 훌륭한 기회"라면서 이번 일이 미국에 대한 투자를 억제시키지 않을 것이라고 본다고 말했습니다.그는 "우리는 미국에 와서 우리 경제에 기여하고 사람들을 고용하고자 하는 모든 기업에 미국 시민을 고용하고, 미국 법을 따르며 올바른 방식으로 일하려 하는 사람들을 데려오도록 장려하고 있다"고 말했습니다.로이터 통신도 놈 장관이 이번 일과 관련해 미 정부가 법을 따르고 있다고 정부 조치를 옹호하면서 미국의 강력한 조치는 다른 국가들에게 그같이 행동하도록 영감을 줄 수도 있다고 주장했다고 전했습니다.놈 장관은 시카고에서 이민 단속 확대 및 주방위군 파견 계획이 지역 당국의 반대로 보류됐다는 관측을 부인했습니다.그는 "아무것도 보류되지 않았다"며 "모든 것이 전속력으로 진행 중"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)