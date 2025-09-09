정부, 조지아 구금 한국인 면담 완료…출국동의 절차 시작

▲ 8일(현지시간) 미국 당국의 이민단속으로 체포된 현대차-LG엔솔 배터리공장 건설 현장 직원들이 수감돼 있는 있는 조지아주 포크스턴의 이민세관단속국(ICE) 구금시설 앞에서 대사관 관계자들이 교섭을 마친 후 이동하고 있다.

한국 정부가 미국 조지아주 포크스턴 이민세관단속국(ICE) 구금시설에 있는 한국인들에 대한 면담을 완료하고 출국 동의를 위한 절차를 시작한다고 현지시간 8일 밝혔습니다.조기중 워싱턴 총영사는 이날 오전 포크스턴 구금시설을 방문한 뒤 취재진과 만나 "희망하는 모든 분은 다 봤다. 단체로도 다 봤다고 할 수 있다"고 말했습니다.조 총영사는 자진출국 희망자와 잔류 희망자 숫자에 대해 "현재 말씀드릴 상황이 아니다"라며 "나중에 적절한 시점에 말씀드리겠다"고 말했습니다.그러면서 출국 관련 동의서를 받을지에 대해 "곧 절차를 시작한다"고 밝혔습니다.조 총영사는 구금된 직원들을 태우기 위한 전세기가 한국에서 출발했는지, 미국에 도착한 상태인지에 대해선 "지금으로선 제가 말씀드릴 수 있는 사항이 없다"고 말했습니다.대사관 관계자들은 이날 오후 구금 직원들에 대한 추가 면담과 함께 출국 동의 관련 절차를 밟을 예정입니다.지난 4일 미 이민 당국은 조지아주 엘러벨의 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에 대한 이민 단속 작전을 벌여 한국인 300여 명을 포함해 475명을 체포·구금했습니다.이들 한국인 300여 명은 포크스턴 구금시설 및 스튜어트 구금시설(여성 직원)에 닷새째 구금된 상태입니다.한국 정부는 이들을 추방이 아닌 자진출국 형식으로 귀국시키는 방향으로 미국 측과 협의를 이어왔습니다.이르면 오는 10일 자진출국을 희망하는 직원들을 태워 전세기가 출발할 수 있을 것으로 전망되지만 시점은 다소 유동적인 것으로 전해졌습니다.조 총영사는 오는 10일 전세기가 출발할 수 있을지에 대해선 "신속히 출발하도록 최선을 다하고 있다"고 밝혔습니다.