'윤 탄핵 반대 시위' 주도 손현보 목사 구속…법원 "도망 염려"

박예린 기자
작성 2025.09.09 01:29 조회수
▲ 탄핵 기각 촉구 발언하는 손현보 목사

대통령, 부산교육감 선거를 앞두고 사전 선거운동을 한 혐의를 받는 손현보 부산 세계로교회 담임목사가 경찰에 구속됐습니다.

부산지법 영장 담당 엄성환 부장판사는 어제(9일) 공직선거법과 지방교육자치법 위반 혐의를 받는 손 목사의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 한 뒤 구속영장을 발부했습니다.

엄 부장판사는 "도망의 염려가 있다"고 손 목사의 구속 사유를 설명했습니다.

앞서 손 목사는 대선을 앞둔 올해 5월을 전후로 세계로교회 기도회와 주일예배 등에서 신도들을 대상으로 특정 후보 지지 발언을 하는 등 불법 선거운동을 한 혐의를 받고 있습니다.

또 올해 4월 부산 교육감 재선거 기간에 정승윤 교육감 후보와 교회에서 대담하는 영상을 찍어 유튜브 등 사회관계망서비스(SNS) 등에 올린 혐의도 받습니다.

경찰은 손 목사의 언행이 공직선거법과 지방교육자치법을 위반한 것으로 보고 지난달 28일 구속영장을 신청했습니다.

손 목사는 개신교계 단체인 '세이브코리아'를 이끌며 윤석열 전 대통령의 탄핵 반대 집회를 주도한 인물이기도 합니다.

(사진=연합뉴스)
