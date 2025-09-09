대통령·여야 대표 첫 회동…"국민 통합 큰 책무"

<앵커>



이재명 대통령이 취임 이후 처음으로 여야 대표와 만났습니다. 이 대통령은 국민 통합을 강조하며, 모든 국민의 목소리를 공평하게 들을 수 있도록 노력하겠다고 밝혔습니다.



보도에 김형래 기자입니다.



<기자>



민주당의 파란색과 국민의힘의 붉은색이 섞인 넥타이를 맨 이재명 대통령.



정청래 민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표에게 악수를 권했습니다.



[이재명 대통령 : 보기 좋은데요?]



"악수는 사람과 하는 것"이라던 정 대표 취임 37일 만에, 장 대표 취임 13일 만에 여야 대표가 처음 손을 잡은 것입니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 정청래 대표님하고 악수하려고 당 대표 되자마자 마늘하고 쑥을 먹기 시작했는데, 미처 100일이 안 됐는데….]



[이재명 대통령 : 더 세게 하실 줄 알았는데, 감사합니다.]



[정청래/민주당 대표 : (한미 정상회담에서) 피스메이커, 페이스메이커, 이런 말씀을 하셨는데, (이 대통령이) 오늘은 '하모니(화합) 메이커'가 된 것 같습니다.]



이 대통령은 대통령의 가장 큰 책무는 국민통합이라며, 야당의 목소리를 최대한 많이 듣겠다고 말했습니다.



[이재명 대통령 : 저는 민주당의 대통령, 민주당 출신의 대통령이긴 하지만 이제는 국민의 대통령, 모두의 대통령이 돼야 한다고 생각합니다.]



회동에서 이 대통령과 두 대표는 지난 대선의 공통 공약을 추진하기 위한 '민생경제협의체'를 구성하기로 뜻을 모았습니다.



민주당이 추진하는 3대 특검의 기간 연장 등을 놓고는 뼈 있는 말도 오갔습니다.



[정청래/민주당 대표 : 비상계엄에 대해 책임 있는 세력들은 국민께 진정 어린 사과를 하고….]



[장동혁/국민의힘 대표 : 국민은 특검이 아니라 대통령을 원하고 있습니다. 대통령께서 재의요구권을 행사해서라도 필요한 조치를 하셔야 한다고 (생각합니다.)]



이 대통령은 오찬이 끝난 뒤 장 대표와 30여 분 동안 비공개로 따로 만났습니다.



취임 이후 처음으로 대통령과 제1야당 대표의 단독 회담이 성사된 건데, 회담에서 장 대표는 "오랫동안 되풀이된 정치 보복 수사를 끊어낼 수 있는 적임자는 이 대통령"이라고 말했고, 이 대통령은 "여야 어느 한쪽 또는 특정 진영 이익을 위해서 정치하지 않겠다"고 말했다고 국민의힘은 전했습니다.



(영상취재 : 전경배·박현철, 영상편집 : 이소영)