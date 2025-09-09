뉴스

트럼프 "미국 인력 훈련…신속·합법 입국 가능"

김용태 기자
작성 2025.09.09 00:24 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

트럼프 미국 대통령은 미국에 투자하는 기업들이 미국인을 고용하고, 훈련까지 해달라고 요구했습니다. 그러면서 훈련에 필요한 인재들이 미국에 신속하고 합법적으로 입국할 방안을 찾겠다며, 취업 비자 제도를 개선하겠다는 뜻을 내비쳤습니다.

워싱턴에서 김용태 특파원입니다.

<기자>

미국 조지아주에서 한국인 300명 이상이 구금됐지만 트럼프 대통령은 한미관계가 나빠지진 않을 것이라고 예상했습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 우리는 한국과 관계가 좋습니다. 정말로 좋은 관계죠. 최근 한국과 무역협상도 타결했습니다.]

'미국인 인력 훈련'을 전제로 절차가 까다로웠던 취업비자 문제를 개선하겠다는 의지도 내비쳤습니다.

트럼프 대통령은 대미 투자 기업이 유능한 인재를 데려올 수 있도록 신속하고 합법적으로 미국 입국이 가능하게 만들겠다고 말했습니다.

대신 미국인 노동자를 고용하고 훈련해달라고 요구했습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 인력을 양성하는 방법은, 일을 잘 아는 사람들을 불러들여 잠시 머물게 하고 도움을 받도록 하는 것입니다.]

현재 미국에 없는 산업, 즉 도움이 필요한 분야로 배터리, 조선 등을 예로 들었습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 일부 인력을 들여와서, 미국 인력이 '배터리 제조'나 '컴퓨터 제조', '선박 건조' 같은 복잡한 작업을 하도록 훈련해야 합니다.]

트럼프 대통령 본인이 한국 전문 인력의 필요성을 인정한 셈인데, 불법체류자에 대해 미 당국이 할 일을 했을 뿐이라던 첫 반응과 비교하면 확연히 달라진 태도입니다.

다만 후속 대책이 언제쯤 나올지, 또 '미국인 훈련'이나 '기술 이전' 등의 조건을 어떻게 내걸지가 관건입니다.

현재 미국 의회에는 한국인에 E-4 취업비자를 연간 1만 5천 개까지 할당하자는 법안이 발의돼 있습니다.

(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 김호진, 디자인 : 장성범)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김용태 기자 사진
김용태 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지