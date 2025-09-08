'시카고 군 투입 시사' 트럼프 "일리노이 주민이 보호 요청해야"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 8일 미국 제3의 도시인 일리노이주 시카고의 범죄 악화 상황을 부각하며 일리노이 주민들에게 연방 정부에 도움을 요청할 것을 촉구했습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "이번 주말 시카고에서 6명이 살해됐고, 12명은 총에 맞아 중태"라며 "이는 지난 몇 주 동안 약 50명이 살해됐고 총에 맞은 수백 명 가운데 다수가 사망할 것으로 예상된다는 뜻"이라고 적었습니다.이어 "(JB) 프리츠커 (일리노이) 주지사는 방금 연방 정부의 도움을 원하지 않는다고 밝혔다. 왜인가?"라며 "이 사람과 여론조사에서 지지율이 5%인 (브랜든 존슨 시카고) 시장에게 무슨 문제가 있는 것인가"라고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 또한 "나는 시카고 주민을 해치는 것이 아니라 돕길 원한다. 오직 범죄자만 당할 것"이라며 "우리는 신속히 움직여 이 광기를 멈출 수 있다. 시와 주(정부)는 이 일을 할 수 없었다"고 지적했습니다.그는 그러면서 "일리노이 주민들은 함께 뭉쳐 (연방 정부에) 보호를 요구해야 한다"며 "상황은 악화할 뿐이다. 너무 늦기 전에 당장 행동하라"고 촉구했습니다.트럼프 대통령은 이에 앞서 올린 또 다른 게시글에서는 "워싱턴DC는 불과 몇 주 만에 안전지대가 됐다. 다음은 누구인가"라고 적었습니다.이는 워싱턴에 군 병력을 투입한 결과 범죄가 줄어들었다는 점을 강조하면서 시카고 등에도 불법 이민자 및 범죄자에 대한 대대적인 단속을 지원하기 위한 주방위군 투입을 거듭 시사한 것으로 풀이됩니다.주지사의 요청 없이 대통령이 주방위군을 국내에 투입하는 명령을 내리는 것에 위법 논란이 거센 상황에서 일리노이 주민에게 주지사를 압박하라는 취지로도 읽힙니다.일리노이 주지사와 시카고 시장은 모두 민주당 소속으로 트럼프 대통령의 군 투입 방침에 강력히 반대하고 있습니다.시카고는 민주당 소속 버락 오바마 전 대통령의 정치적 고향이기도 합니다.트럼프 대통령은 전날에도 미국 내 도시에 군 병력을 투입하는 것에 대해 "우리는 전쟁하려는 게 아니다. 도시들을 정화하려는 것"이라면서 시카고에 대한 군 투입 결정을 하루, 이틀 안에 하겠다고 밝혔습니다.