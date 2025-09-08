시진핑 "관세전쟁, 무역규칙 훼손"…브릭스 정상회의서 미국 겨냥

▲ 시진핑 중국 국가주석

미국과 무역전쟁 중인 중국의 시진핑 국가주석이 8일 신흥경제국 협의체인 브릭스(BRICS) 정상 화상회의에서 사실상 미국을 겨냥해 "관세 전쟁을 일으켜 국제 무역 규칙을 심각하게 훼손하고 있다"며 비판의 목소리를 높였습니다.최근 '중국 인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절) 80주년' 열병식 행사에서 권위주의 국가 정상들을 불러 모으며 반(反)서방 세력을 결집한 시 주석이 브릭스 국가들을 향해서도 미국에 맞서 뭉쳐야 한다는 메시지를 재차 드러낸 것입니다.이날 중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령의 초청을 받아 화상으로 브릭스 정상회의에 참석해 "세계에 패권주의, 일방주의, 보호주의가 매우 만연하고 있다"면서 이같이 말했습니다.그는 "일부 국가는 잇따라 무역 전쟁과 관세 전쟁을 일으켜 세계 경제에 심각한 충격을 주고, 국제 무역 규칙을 심각하게 훼손하고 있다"고 강조했습니다.구체적인 국가 이름은 언급하지 않았지만 사실상 미국을 겨냥한 발언으로 풀이됩니다.이어 "이 중요한 시기에 브릭스 국가들은 글로벌 사우스(Global South·주로 남반구에 위치한 신흥국과 개도국을 통칭)의 최전선에서 다자주의와 다자 무역 체제를 수호해야한다"고 덧붙였습니다.시 주석은 그러면서 다자주의, 개방·상생, 단결·협력 3가지를 고수할 것을 제안했습니다.이어 "쇠를 두드리려면 자신이 단단해야 한다"면서 "브릭스 국가들이 긴밀히 협력할수록 외부 위험과 도전에 대응할 수 있는 자신감이 커지고, 방법이 많아지며, 효과가 더욱 좋아진다"고 역설했습니다.브릭스는 중국과 브라질, 러시아, 인도, 남아프리카공화국 등으로 이뤄진 다자 협력체다. 지난해 에티오피아, 이집트, 이란, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 아르헨티나 등이 가입하면서 세를 키우고 있습니다.시 주석은 지난 7월 브라질 리우데자네이루에서 개최된 정상회의에 처음으로 불참해 눈길을 끌었지만, 이번 정상회의에는 화상으로 참석했습니다.한편, 시 주석은 지난 3일 중국 베이징에서 열린 전승절 80주년 열병식에 김정은 북한 국무위원장, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 불러 모으며 '반서방 연대' 좌장의 입지를 과시했다. 북중러 정상이 한자리에 모인 것은 냉전시대인 1959년 이후 66년 만입니다.