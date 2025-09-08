U-18 야구대표팀, 세계선수권 이탈리아전 팀 노히터 완승

▲ 18세 이하 야구대표팀

18세 이하(U-18) 야구 대표팀이 세계청소년선수권대회 조별리그 이탈리아전에서 상대 팀 타선을 단 1볼넷으로 틀어막으며 완승을 거뒀습니다.석수철 감독이 이끄는 대표팀은 8일 일본 오키나와현 이토만시 니시자키 스타디움에 열린 세계야구소프트볼연맹(WBSC) U-18 야구 월드컵 조별리그 A조 4차전 이탈리아전에서 팀 노히트노런을 기록하며 8대 0으로 이겼습니다.2승 1패를 거둔 대표팀은 일본(4승), 푸에르토리코(3승 1패)에 이어 A조 3위가 됐습니다.선발 투수 신동건(동산고)은 3이닝 무피안타 1볼넷 2탈삼진 무실점을 기록했고, 이어 등판한 이태양(인천고)은 2이닝을 무피안타 무사사구 2탈삼진 무실점으로 틀어막았습니다.이후 엄준상(덕수고)이 2이닝 무피안타 무사사구 5탈삼진으로 경기를 마무리했습니다.4번 타자 3루수로 선발 출전한 김지석(인천고)은 2타수 2안타 2볼넷 2득점으로 맹활약했습니다.한국은 9일 일본 오키나와현 나하시 셀룰러 스타디움에서 쿠바와 조별리그 5차전을 치릅니다.전날 우천 서스펜디드게임(Suspended Game·일시 정지 경기)이 된 남아프리카공화국과 경기는 추후 치릅니다.이번 대회는 12개 참가국이 2개 조로 나뉘어 조별리그를 벌인 뒤 각 조 상위 3개 팀 간 슈퍼라운드를 통해 1위와 2위가 결승전을 치르는 방식으로 진행됩니다.(사진=세계야구소프트볼연맹 소셜미디어 캡처, 연합뉴스)