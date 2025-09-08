뉴스

[글로벌D리포트] 개전 후 최대 공습…트럼프 "2단계 제재 준비"

김경희 기자
작성 2025.09.08 21:01 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
공습 사이렌이 울리더니 곳곳에서 폭발음이 들리고 연기가 피어납니다.

현지시간 7일 새벽, 러시아가 우크라이나 수도 키이우 등에 드론 8백여 대와 미사일 13발을 발사했습니다.

지난 2022년 전쟁 발발 이후 최대 규모의 공격으로, 한 살배기 아기를 포함해 최소 4명이 숨지고, 수십 명이 다쳤습니다.

키이우 중심부의 우크라이나 정부 청사도 처음으로 공습 표적이 됐습니다.

드론 공격으로 건물 옥상과 상층부가 파괴되고 화재가 발생했습니다.

[율리아 스비리덴코/우크라이나 총리 : 여러분은 러시아의 공격에 따른 피해를 보고 계십니다. 800제곱미터에 걸친 화재는 진압됐습니다. 구조작업은 아직도 진 행 중입니다.]

트럼프 미국 대통령은 추가 제재 시행을 경고했습니다.

[도널드 트럼프/ 미국 대통령 : (러시아에 대한 2단계 제재로 넘어갈 준비가 되었습니까?) 네, 그렇습니다.]

2단계 제재는 러시아산 제품 수입국에 대한 2차 관세 부과를 의미하는 걸로 알려졌는데, 러시아의 에너지 수출을 봉쇄해 전쟁 자금줄을 죄겠단 구상입니다.

앞서 미국은 러시아산 원유 수입을 이유로 인도에 고율 관세를 부과한 바 있습니다.

젤렌스키 우크라이나 대통령도 푸틴에겐 에너지가 무기라면서, 더 강력한 제재로 에너지 거래를 중단시켜야 한다고 촉구했습니다.

트럼프 대통령은 일부 유럽 국가 정상들이 이번 주 미국을 방문해 종전 방안을 논의할 거라며 푸틴 대통령과도 며칠 안에 대화할 거라고 밝혔습니다.

(취재 : 김경희, 영상편집 : 정성훈, 디자인 : 최양욱, 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김경희 기자 사진
김경희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지