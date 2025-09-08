뉴스

몸에 화살 꽂힌 채 폴짝…"화나서 쐈다" 부인하다 실토

최승훈 기자
작성 2025.09.08 21:04 수정 2025.09.08 21:16 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

몸에 화살이 관통된 채 위태롭게 돌아다니는 길 고양이가 발견돼, 지자체가 구조에 나섰습니다. 경찰이 이 고양이에게 화살을 쏜 20대 남성을 붙잡았는데, 자신이 기르는 모종을 밟아 화가 나서 활을 쐈다고 진술했습니다.

최승훈 기자가 취재했습니다.

<기자>

검은 고양이 한 마리가 주택 앞마당을 가로지르더니 담벼락을 기어오릅니다.

고양이 몸에 긴 막대가 달려 있는데 자세히 보니 화살이 고양이의 몸을 관통한 겁니다.

지난 4일, 경기 남양주 와부읍에서 길 고양이 한 마리가 50대 주민 A 씨 집 앞에서 화살에 맞은 상태로 발견됐습니다.

평소 먹이를 주면서 보살피고 중성화한 고양이들 가운데 한 마리라 구조하려 했는데 고양이는 그대로 달아났습니다.

[A 씨/고양이 학대 제보자 : 제가 화장실에 가려고 갔는데 담장에 화살 꽂힌 채로 앉아 있었어요. 계단을 못 올라가고 (화살이) 걸려서 넘어지고….]

지자체는 다친 고양이를 구조하기 위해 이렇게 포획틀을 설치했지만 나흘째 모습이 보이지 않았습니다.

신고를 받은 경찰은 주변 탐문 끝에 20대 남성 B 씨를 검거했습니다.

처음에는 혐의를 부인하던 B 씨는 활과 과녁을 발견한 경찰의 추궁에 범행 사실을 털어놨습니다.

B 씨는 고양이가 아버지 농장의 모종을 밟자 화가 나 화살을 쐈다고 진술했습니다.

[B 씨 아버지/농장주 : (모종) 피해가 많은 건 맞는데요. 어쨌든 간에 그게 일어난 일은 잘못된 거 아니까요, 저희도.]

경찰은 범행에 사용된 '컴파운드 보우'라 불리는 기계식 활 1개를 압수했고, B 씨를 동물복지법 위반 혐의로 검찰에 불구속 송치할 방침입니다.

(영상취재 : 강시우, 영상편집 : 남 일)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
최승훈 기자 사진
최승훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지