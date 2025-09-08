뉴스

확 줄거나 흐지부지…"임대만 잔뜩?" 달갑지 않은 이유

하정연 기자
작성 2025.09.08 20:38 조회수
<앵커>

이재명 정부의 첫 부동산 공급 대책이 어제(7일) 발표됐죠. 그중에서 구체적으로 어디를, 어떻게 개발해 공급할지 언급된 건 서울 임대주택 단지나 현재 사용되지 않는 유휴부지 등 일부에 불과한데요.

하정연 기자가 해당 지역을 찾아가서 반응을 살펴봤습니다.

<기자>

서울 노원구의 영구 임대아파트 단지입니다.

지은 지 30년이 넘어 이미 2022년부터 47층으로 재건축이 추진되고 있습니다.

이주 작업은 아직도 진행 중입니다.

[공인중개사 : 내년 되면 철거한다는 소문만 있지 뭐….]

정부는 이곳을 포함해 강남구 수서, 강서구 가양 등지의 노후 공공임대아파트를 용적률 최대 500%로 재건축하기로 했습니다.

현장에서는 사업 추진 속도에 대한 우려와 함께, 임대아파트만 잔뜩 생기는 거 아니냐는 마뜩잖은 분위기도 감지됩니다.

유휴부지 활용 방침을 밝힌 강서구의회와 보건소 주변도 둘러봤습니다.

내년에 이전하면 이 자리에 주택 558호를 짓겠다는 방침인데, 집 짓는 거 자체를 달갑지 않아 하는 주민들도 있습니다.

[공인중개사 : 여기 사는 주민들은 그렇게 좋아하지 않죠. 상업시설이나 문화시설이 들어오는 게 제일 좋죠.]

이런 유휴부지 활용은 과거부터 단골 공급대책이었지만, 주민 반발로 물량이 대폭 축소되거나 무산된 사례들이 많습니다.

[서진형/광운대 부동산법무학과 교수 : (과거 유휴부지 활용 대책 중) 가장 대표적인 게 태릉이죠. 결국은 주민들의 반발도 간과할 수가 없다, 주민이 반대하는 민원을 제기하고 있기 때문에 의견을 조율하는 데 많은 시간이 소요됩니다.]

9.7 부동산 대책에서 그나마 이렇게 구체적인 장소와 공급 규모가 제시된 건 극히 일부에 불과합니다.

2030년까지 착공하겠다는 135만 호 가운데 핵심인 LH 직접 시행 물량은 어디에, 얼마나 지을지 아직 미정입니다.

부채 비율 200%가 넘는 LH의 여력과 능력에 대한 의문도 제기됩니다.

얼마나 빨리 구체적인 계획을 확정하고 성공적인 사업 사례를 보여줄 수 있는지가 이번 공급대책의 성패를 좌우할 전망입니다.

(영상취재 : 김학모·조창현, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 전유근)
