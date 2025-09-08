외교장관 "불이익 없게 대강 합의"…비자 할당량 협의

<앵커>



국회에 나온 조현 외교장관은 미국에서 구금된 우리 국민이 나중에 추가적인 불이익을 받지 않도록 미국 정부와 대강의 합의를 이뤘다고 설명했습니다. 또 전문직 취업 또는 주재원 비자의 한국인 할당량을 늘리는 방안을 추진하겠단 뜻도 밝혔습니다.



손형안 기자가 보도합니다.



<기자>



미국 이민 당국의 한국인 구금 사태로 열린 국회 외교통일위원회의 긴급현안질의.



방미에 앞서 출석한 조현 외교장관은 '구금된 노동자들에게 추가 불이익이 없도록 미국 정부와 합의됐느냐'는 민주당 의원의 질문에, 이렇게 답했습니다.



[조현/외교부 장관 : 대강의 합의가 이루어졌습니다만, 최종 확인 절차를 앞두고 있습니다.]



불법체류 후 자진출국으로 귀국하면, 3년 또는 10년간 미국 재입국이 불가능한데, 그런 추가적 불이익이 없도록 하는 협상이 마무리 단계라는 뜻으로 풀이됩니다.



대미 투자 사업과 관련한 한국인 전용 비자가 필요하단 질의에는, 가급적 그런 방향으로 협상해 보겠다고 조 장관은 답했습니다.



전문직 취업 또는 주재원 비자의 한국인 할당량을 늘리는 방안을 추진하겠단 의미로 해석됩니다.



구금 사태 이후 정부 대응을 놓고는 여야가 공방을 벌였습니다.



국민의힘은 국격에 심각한 타격을 준 최악의 외교 참사라며, '대통령 책임론'을 주장했습니다.



[김기현/국민의힘 의원 : 적어도 대한민국 대통령이라고 그러면 트럼프 대통령에게 전화하고 어떻게 이럴 수 있느냐고 강력하게 항의하는, 그것이 대통령이지요.]



민주당은 지난 정부에서도 비자 문제가 거론됐지만, 제때 대응하지 않았다고 반격했습니다.



[김영배/민주당 의원 : 윤석열 정부 때도 국회 때마다 비자 문제 때문에 문제가 있다고 지적이 계속 있었거든요. 그때 단 한 번도 저는 제대로 협상을 안 했다고 알고 있습니다.]



미국에 700조 원의 투자를 약속하고 뒤통수를 맞은 격이란 반응은 여야 모두에게서 나왔는데, 조 장관은 미국 정부가 우리 요청을 신속히 수용하는 상황이라고 답했습니다.



(영상취재 : 공진구, 영상편집 : 박춘배)