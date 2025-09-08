트럼프 "미국 인력 훈련해달라…신속·합법 입국 가능"

<앵커>



트럼프 미국 대통령은 이번 사태로 우리나라와의 관계가 나빠지지 않을 거라면서도, 미국에 투자하는 기업들이 미국인을 고용하고, 훈련까지 해달라고 요구했습니다. 그러면서 훈련에 필요한 인재들이 미국에 신속하고 합법적으로 입국할 방안을 찾겠다며, 취업 비자 제도를 개선하겠단 뜻을 내비쳤습니다.



계속해서 워싱턴, 김용태 특파원이 보도합니다.



<기자>



미국 조지아주에서 한국인 300명 이상이 구금됐지만 트럼프 대통령은 한미관계가 나빠지진 않을 것이라고 예상했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 우리는 한국과 관계가 좋습니다. 정말로 좋은 관계죠. 최근 한국과 무역협상도 타결했습니다.]



'미국인 인력 훈련'을 전제로 절차가 까다로웠던 취업비자 문제를 개선하겠다는 의지도 내비쳤습니다.



트럼프 대통령은 대미 투자 기업이 유능한 인재를 데려올 수 있도록 신속하고 합법적으로 미국 입국이 가능하게 만들겠다고 말했습니다.



대신 미국인 노동자를 고용하고 훈련해 달라고 요구했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 인력을 양성하는 방법은, 일을 잘 아는 사람들을 불러들여 잠시 머물게 하고 도움을 받도록 하는 것입니다.]



현재 미국에 없는 산업, 즉 도움이 필요한 분야로 배터리, 조선 등을 예로 들었습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 일부 인력을 들여와서, 미국 인력이 '배터리 제조'나 '컴퓨터 제조', '선박 건조' 같은 복잡한 작업을 하도록 훈련해야 합니다.]



트럼프 대통령 본인이 한국 전문 인력의 필요성을 인정한 셈인데, 불법체류자에 대해 미 당국이 할 일을 했을 뿐이라던 첫 반응과 비교하면 확연히 달라진 태도입니다.



다만 후속 대책이 언제쯤 나올지, 또 '미국인 훈련'이나 '기술 이전' 등의 조건을 어떻게 내걸지가 관건입니다.



현재 미국 의회에는 한국인에 E-4 취업비자를 연간 1만 5천 개까지 할당하자는 법안이 발의돼 있습니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 김호진, 디자인 : 장성범)