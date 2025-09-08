뉴스

조현 "건강하게 귀국하도록 최선 노력"…신속대응팀 현지 파견

김아영 기자
작성 2025.09.08 18:50 수정 2025.09.08 19:07 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
조현 "건강하게 귀국하도록 최선 노력"…신속대응팀 현지 파견
▲  조현 외교부 장관이 8일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 미국으로 출국하며 취재진과 인터뷰하고 있다.

조지아주 우리 국민 구금 사태 해결을 위해 방미하는 조현 외교부 장관은 이들이 조기에 건강하게 귀국할 수 있도록 최선을 다하겠다고 밝혔습니다.

조 장관은 오늘(8일) 오후 인천공항을 통해 출국하면서 취재진과 만나 "우리 국민들이 삼백 명 넘게 억류돼 있는 것은 엄중한 사태"라면서 "제가 이번에 미국에 가서 빨리 해결을 하고 이분들이 건강한 모습으로 귀국할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했습니다.

그러면서 "이런 문제가 향후에 발생하지 않도록 보다 장기적으로 체제를 바꾸는 것도 미 측과 협의할 것"이라고 덧붙였습니다.

조 장관은 경유 편을 통해 워싱턴에 도착한 뒤 루비오 미 국무장관과 만나 이번 사태 해결을 논의한다는 계획입니다.

외교부는 또 구금된 국민들의 영사 조력 지원을 위해 '신속 대응팀'을 현지에 파견한다고 밝혔습니다.

신속 대응팀은 정기홍 외교부 재외국민보호 영사담당 정부대표가 팀장을 맡고, 양자경제국 심의관, 미국 내 총영사관 영사 등으로 구성됐습니다.

이들은 현지시간 8일 미국 애틀랜타에 도착할 예정입니다.

신속대응팀은 현장 대책반, 주애틀랜타총영사관과 함께 구금자 전원이 전세기로 일괄 귀국하는 데 필요한 미측 과의 세부 협의를 지원할 예정이라고 외교부는 설명했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김아영 기자 사진
김아영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지