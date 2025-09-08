[8뉴스 예고] 미 구금 한국인 '전세기 자진 출국' 협의 중

8시 뉴스 주요 내용 살펴봅니다.



1. 미 구금 한국인 '전세기 자진 출국' 협의 중



미국 조지아주에 구금된 우리 국민 300여 명이 전세기 편으로 '자진 출국'할 수 있도록 정부가 미국 측과 협의에 속도를 내고 있습니다. 트럼프 대통령은 외국 기술인력의 신속하고 합법적인 입국을 지원하겠다면서, 미국인 노동자에 대한 훈련과 고용을 요구했습니다. 어떤 의미인지 자세히 짚겠습니다.



2. 노만석 대행 "과거 검찰의 잘못 깊이 반성"



검찰청 폐지 위기에 직면한 노만석 검찰총장 직무대행이 과거 검찰의 잘못을 깊이 반성한다고 밝혔습니다. 아울러 "헌법에 명시된 검찰이 법률에 의해 개명당할 위기에 놓였다"며 위헌 소지가 있다는 취지의 발언을 덧붙였습니다.



3. 정청래·장동혁·이 대통령 회동서 '악수'



이재명 대통령과의 오찬 회동에서 여야 대표가 처음 악수하고 민생경제협의체 구성을 합의했습니다. 장동혁 국민의힘 대표는 대통령과 30분간 비공개로 단독 회동했습니다.



4. 길고양이 화살에 관통…20대 남성 경찰 체포



길고양이에게 활을 쏜 20대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다. 경찰과 지자체는 화살에 관통당한 고양이를 구조하기 위해 수색하고 있습니다.



잠시 후 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.