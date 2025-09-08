뉴스

붕괴된 안성 고속도로 교량 공사장, 안전 장치 8종 모두 무용지물

동은영 기자
작성 2025.09.08 18:09 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
붕괴된 안성 고속도로 교량 공사장, 안전 장치 8종 모두 무용지물
▲ 지난 2월 25일에 발생한 안성 고속도로 건설현장 붕괴사고 현장

10명의 사상자가 발생한 경기 안성시 서울세종고속도로 공사장 교량 붕괴 현장에서 시공계획서상 있어야 할 전도방지시설 8종이 미리 제거되거나 제 기능을 하지 못했던 것으로 조사됐습니다.

하청업체가 공기 단축과 시공상 편의성을 위해 사고를 막을 안전장치를 없앤 것으로 파악됐습니다.

경기남부경찰청 광역수사단 수사전담팀에 따르면 안성시 서운면 산평리 서울세종고속도로 천안~안성 구간 9공구 청룡천교 시공계획서에는 거더(다리 상판 밑에 까는 보의 일종)의 전도를 막기 위한 8종 방지시설이 명기돼 있습니다.

하지만 사고 발생 당시 전도방지시설은 대부분이 이미 제거된 상태였던 것으로 조사됐습니다.

경찰은 현장의 총체적인 안전관리 부실이 사고를 야기했다고 판단하고 장헌산업 현장소장 A 씨, 시공사인 현대엔지니어링 현장소장 B 씨 등 2명, 발주처인 한국도로공사 감독관 C 씨 등 2명까지 총 5명에 대해 오늘(8일) 사전 구속영장을 신청했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
동은영 기자 사진
동은영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지