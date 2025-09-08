뉴스

시리아 독재 종식되자 유럽으로 망명 신청 23%↓

윤창현 기자
작성 2025.09.08 16:28 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
1월 27일 시리아 다마스쿠스에 있는 야르무크 팔레스타인 난민 캠프 모습.
▲ 1월 27일 시리아 다마스쿠스에 있는 야르무크 난민 캠프 모습

올해 상반기에 유럽 국가로의 망명 신청 건수가 지난해 같은 기간에 비해 23% 급감한 것으로 나타났습니다.

현지시간 7일 유럽연합난민기구(EUAA)에 따르면 올해 상반기 유럽연합(EU) 27개 회원국과 스위스·노르웨이로의 망명 신청은 총 39만 9천여 건으로, 전년 동기보다 23% 줄었습니다.

특히 그동안 EU로 많이 망명하던 시리아인들의 신청 감소가 두드러지게 나타났습니다.

지난해 같은 기간에 비해 시리아인의 망명 신청 건수는 66%나 감소했다고 AFP통신은 전했습니다.

이런 현상은 시리아를 오랜 기간 철권통치해 온 바샤르 알아사드 독재정권의 붕괴와 그 이후 시리아에 들어선 새 정권의 안정화와 재건 노력, 국제사회와의 협력 추진 등에 따른 것으로 분석됐습니다.

EUAA는 "시리아의 새 정부가 안정과 재건을 추진함에 따라 많은 시리아인 난민이 고향으로 돌아가 지역사회의 재건에 기여하고자 하는 희망을 품게 됐다"고 설명했습니다.

올해 상반기 유럽 국가 망명 신청 건수는 베네수엘라와 아프가니스탄에 이어 시리아가 세 번째를 기록했습니다.

유럽으로 건너가려는 난민과 망명자가 크게 줄면서 극우 진영으로부터 폐쇄적인 이민·난민 정책을 요구받아온 EU 당국과 회원국들에게는 이런 압력이 다소간 완화될 것으로 전망된다고 외신들은 전했습니다.

(사진=게티이미지)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
윤창현 기자 사진
윤창현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지