미 구금 사태 "전세기 일정 미정"…조현 외교장관 방미

<앵커>



미국 조지아주에 구금돼 있는 우리 국민들을 하루빨리 안전하게 송환시키기 위해 전세기가 투입될 예정인 가운데 외교부에서 아직 구체적인 전세기 투입 일정이 정해지지는 않았다고 밝혔습니다. 한편, 조현 외교부 장관은 이번 사태 해결을 지원하기 위해 오늘(8일) 워싱턴으로 떠납니다.



김아영 기자입니다.



<기자>



외교부는 미국 조지아주에 구금된 우리 국민 332명 가운데 250여 명에 대한 영사 면담이 마무리됐다고 밝혔습니다.



조지아주 대책반이 현지 시간 오는 10일 전세기 출발을 목표로 언급한 가운데, 국회에 출석한 조현 외교부 장관은 최종 확정된 사안은 아니라면서 이렇게 설명했습니다.



[조현/외교부 장관 : 정확한 미국 출발 일정은 정해지지 않았습니다. 그건 단순히 테크니컬한 것하고, 행정적 절차가 남아있기 때문에 그렇습니다.]



미 이민당국으로부터 추방되면 5년간 입국 제한을 받는 만큼 정부는 자진 출국을 통한 귀국 형식을 취한다는 입장입니다.



이를 위해 구금 인원들의 의사를 확인하는 작업을 미 이민당국, 현지 공관과 협력해 진행하고 있다고 설명했습니다.



정부는 재입국 시 불이익이 없도록 하는 방안에 대해서도 미국 측과 협의하고 있다고 밝혔습니다.



체류 자격의 불법 여부를 다투기 위해서는 미국 내에서 법적 절차를 정식으로 밟아야 하지만, 상당한 시간과 비용이 소요되는 만큼 정부 당국간 협의로 이를 해소하겠다는 겁니다.



조 장관은 오늘 저녁 경유 편을 통해 워싱턴을 방문할 예정입니다.



루비오 국무장관과 만날 계획인데, 조 장관은 비자 문제로 공장 건설이 지연될 경우 우리 기업뿐 아니라 미국 측의 손해도 상당하다는 점을 지적하겠다고 말했습니다.



비자 문제에 대해서는 그간 미국 측에 꾸준히 요구해 왔지만 협상에 진전이 없었다면서 이번 사태를 계기로 협의를 본격화해 문제를 해결하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 정성화, 영상편집 : 위원양)