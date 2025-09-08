캠프페이지, 도시재생 혁신지구 선정…"청년 일자리 창출로"

<앵커>



춘천 옛 캠프페이지 부지가 정부 도시재생 혁신지구에 선정됐습니다. 캠프페이지는 첨단 산업과 주민친화 공간으로 탈바꿈합니다.



춘천 옛 미군 캠프페이지.



2005년 폐쇄 이후, 20년째 사실상 방치 되어왔습니다.



춘천시가 이곳을 첨단 영상 산업과 시민 여가·문화 공간으로 조성하려 한 이유인데, 정부가 추진하는 도시재생 혁신지구 지정 사업에 최종 선정되면서 사업에 탄력이 붙게 됐습니다.



사업 예정 부지는 12만 제곱미터.



춘천시는 이곳에 특수시각효과 'VFX' 산업 기반을 구축해, 관련 기업 유치를 통한 지역 청년 일자리 창출에 나설 계획입니다.



또 사업 부지의 70% 이상을 공원으로 만들어, 시민 중심 여가 문화 공간도 조성합니다.



[육동한/춘천시장 : 우리 시는 이번 사업을 통해 기존의 시민공원 개념은 지키면서도 첨단 영상 산업 복합 스튜디오, 컨벤션 센터를 품은 미래의 거점으로 캠프페이지를 탈바꿈시키고자 합니다.]



추진 중인 춘천 역세권 개발과 수도권 광역급행철도 'GTX-B' 연장 사업과 연계된다면 춘천의 산업 기반을 바꿀 수 있다는 게 춘천시의 구상입니다.



국회 역시 정부에 캠프페이지 개발과 연계한 국비 지원 등을 요청해 나갈 방침입니다.



[허영/민주당 국회의원 : 앞으로 국가 1호 사업으로 추진되고 있는 춘천 역세권 사업과 함께 낙후된 춘천 원도심을 활성화하고 춘천시의 균형 발전은 물론 일자리 창출까지 이뤄낼 수 있도록 끝까지 잘 챙기겠습니다.]



하지만 국토부는 선정 조건도 붙였습니다.



사업부지의 용도지역을 현재 자연녹지에서 일반상업 등으로 변경하라는 겁니다.



용도지역 변경은 강원자치도의 권한사항으로, 도는 용도변경이 먼저라며 줄곧 춘천시와 이견을 보여 왔습니다.



강원자치도는 선정 직후 입장문을 통해 "공원 해제를 조건으로 사업 시행이 가능하다는 당연한 결정"이라며 "국토부의 결정을 존중하며 캠프페이지 활용 방안을 춘천시민과 함께 풀어 나가겠다"고 밝혔습니다.



