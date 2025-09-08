뉴스

'가뭄 비상' 강릉에 놀러 오라?…'수영장·사우나' 패키지 '논란'

SBS 뉴스
작성 2025.09.08 17:39 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<오! 클릭> 마지막 검색어는 '강릉 호텔, 홈쇼핑서 패키지 판매 논란'입니다.

지난달 30일 정부가 극심한 가뭄을 겪는 강릉에 재난 사태를 선포했죠.

그런데 이튿날 강릉 지역의 한 호텔이 홈쇼핑에서 버젓이 패키지 상품을 판매한 것으로 알려지면서 눈살을 찌푸리게 하고 있습니다.

'마지막 여름, 단풍, 겨울 바다'를 키워드로 홍보한 이 상품은 올해 연말까지 이용할 수 있었는데요.

재난 사태를 선포한 지 불과 하루 만에 판매에 나선 것으로 알려졌습니다.

게다가 이 방송 이틀 전 강릉시는 지역 내 150실 이상 대규모 숙박시설 관계자들과 간담회를 열어 수영장과 사우나 등 비필수 물 사용 시설 운영을 제한하고 숙박률 조정을 요청한 상황이었는데요.

현재 강릉 지역 대형 숙박시설들은 가뭄이 장기화하면서 수영장과 사우나 시설 운영을 중단한 상태입니다.

사연이 알려지자 누리꾼들은 "재난급 가뭄에 꼭 이래야만 했을까" "소방관이 기껏 가져다준 물을 이곳에 다 쓰려나 보다" "절수에 힘든 사람들 안 보이나, 놀러 오라고 할 때가 아님" 등의 반응을 보였습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지