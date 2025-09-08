뉴스

무서운 사람 빌려드립니다…진짜 생겨버린 '신박한 서비스'

SBS 뉴스
작성 2025.09.08 17:36 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
일본에서 괴롭힘이나 스토킹 피해자 등을 대상으로 한 이른바 '무서운 사람 대여 서비스'가 등장해 화제를 모으고 있습니다.

<오! 클릭> 세 번째 검색어 '무서운 사람 빌려드려요'입니다.

최근 일본 소셜미디어에서는 "무서운 사람 빌려드립니다"라는 게시물이 올라왔습니다.

연결된 사이트를 보면요.

문신이 가득한 남성들의 사진이 올라와 있고 돈만 내면 일정 시간 동안 이들에게 원하는 것을 요구할 수 있습니다.

이용 요금은 30분에 2만 엔, 3시간에는 5만 엔, 우리 돈으로 약 20~50만 원 선입니다.

이들이 하는 업무는 이웃에게 조용히 해달라고 요청하기, 직장과 학교에서 괴롭힘을 막기 위해 친구인 척 해주기, 헤어진 연인의 스토킹 차단, 미지급 급여 수령 등인데요.

업체는 불법 행위를 요구받으면 즉시 업무를 중단하고 협박 등 법적 문제 행동은 거절한다고 덧붙였습니다.

사연을 접한 누리꾼들은 "틈새시장 제대로 노렸네요" "층간소음, 학교 폭력 등 수요가 넘쳐날 듯" "법은 멀고 주먹은 가까운 세상, 솔깃할 만도 하다" 등의 반응을 보였습니다.

(화면출처 : 엑스 rental kowaihito)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지