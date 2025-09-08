개봉 2주나 남았는데…'어쩔수가없다' 예매율·예매량 날개 달았다

이미지 확대하기

박찬욱 감독의 신작 '어쩔수가없다'가 개봉 2주 전부터 예매율 순위 1위에 오르며 흥행에 대한 기대감을 높이고 있다.8일 영화진흥위원회 예매율 집계에 따르면 '어쩔수가없다'는 29.5%의 예매율과 10만 7천 장의 예매율로 현재 박스오피스 1위작인 '극장판 귀멸의 칼날: 무한성편'(20.4%, 7만 4천 장)을 제쳤다.이는 역대 천만 관객을 돌파했던 영화 '파묘'(2024년 박스오피스 1위)가 개봉 4일 전, '범죄도시4'(2024년 박스오피스 2위)가 개봉 10일 전, '서울의 봄'(2023년 박스오피스 1위)이 개봉 10일 전, '범죄도시3'(2023년 박스오피스 2위)가 개봉 10일 전 예매율 1위를 달성한 것과 비교해도 압도적으로 빠른 속도로 '어쩔수가없다'를 향한 뜨거운 관심을 입증하고 있다.한편, '어쩔수가없다'는 전 세계 200여 개국에 선판매되며 순제작비 이상의 해외 세일즈 성과를 달성해 글로벌한 관심을 입증했다. 뿐만 아니라, 제82회 베니스국제영화제 경쟁 부문에 공식 초청되어 프리미어 상영을 한 직후 해외 유수 외신으로부터 열띤 호평을 받으며 눈길을 모았다.버라이어티(Variety)는 "박찬욱이 현존하는 가장 품위 있는 감독이라는 것을 보여주는 결정적 증거이자 매혹적인 블랙 코미디", 가디언(THE GUARDIAN)은 "박찬욱 감독 특유의 유려하면서도 단단한 자신감이 돋보이는 서사의 추진력. 박찬욱 감독이 선보이는 충격적이면서도 시대를 관통하는 풍자극. 가족의 붕괴, 가장의 위기, 그리고 국가의 현주소를 그려낸 초상이다"라며 박찬욱 감독의 독보적인 연출력에 찬사를 전했다. 여기에 인디와이어(IndieWire)는 "이병헌의 유려한 연기는 박찬욱 감독의 비극적이면서도 희극적인 톤을 지탱하는 핵심이다", 데드라인(Deadline)은 "이병헌의 놀라운 연기를 담아낸 작품이자 그의 탁월한 코미디 감각을 입증하는 작품" 라우드 앤 클리어 리뷰(Loud and Clear Reviews)는 "이병헌은 뛰어난 연기를 선보인다"라고 극찬해 국내 관객들의 기대감을 더욱 끌어올리고 있다.'어쩔수가없다'는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 '만수'(이병헌)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담는다. 박찬욱 감독이 연출하고 이병헌, 손예진, 박희순, 염혜란, 이성민 등이 출연했다.베니스국제영화제에서의 호평으로 국내 관객들의 기대감을 끌어올린 가운데 금일 발급된 2차 국민 영화관람 할인권이 흥행에 날개를 달아줄 것으로 예상된다. 2차 국민 영화관람 할인권은 9월 8일(월)에 1인 2매씩 자동 지급되며, 결제 시 선착순으로 사용된다. 이번 6천원 할인권을 사용할 경우 9월 24일(수) '어쩔수가없다'의 개봉일에는 문화의 날 혜택과 함께 1천원에 영화 관람이 가능하다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)