[D리포트] '알뜰폰' 개통 허점 악용…대포 유심 유통 조직 적발

서울 중구의 한 개통대리점, 경찰이 들이닥치더니 매장 안을 수색합니다.



[현 시간부로 체포합니다. 진술 거부할 수 있고 변호사 선임할 수 있고 체포 적부심 청구할 수 있습니다.]



불법으로 확보한 외국인의 여권 정보를 이용해 대포 유심을 판매한 총책 A 씨 등 9명을 경찰이 구속 상태로 검찰에 넘겼습니다.



이들은 2023년 2월부터 올해 5월까지 불법 수집한 외국인 정보를 이용해 유심 1만 1천3백여 개를 개통한 뒤, 이를 범죄 조직에 판매해 16억 원을 챙긴 혐의를 받습니다.



대포 유심 개통에 가담한 대리점 운영자 등 45명도 검찰에 함께 넘겨졌습니다.



구속된 총책 A 씨는 휴대전화 개통대리점을 운영하면서, 외국인 신분증만 있으면 본인 확인 없이 개통이 가능한 알뜰폰의 허점을 노렸습니다.



[김종욱/경기북부청 형사기동대1팀장 : 아무래도 영세 업체들이잖아요 알뜰폰 업체들이. 그러다 보니까 별정 통신사에서는 회원이나 가입자 유치를 위해서 그런 부분을 좀 묵인을 해준 거죠.]



이렇게 유통된 대포 유심들은 대랑 문자 발송을 위한 중계기에 쓰이며 보이스피싱 등 범죄 행위에 이용돼 960억 원대의 피해를 입힌 것으로 파악됐습니다.



경찰은 불법 개통된 유심 7천4백여 개에 대해 통신사에 해지를 요청하고, 범죄수익 7억 3천만 원을 추징했습니다.



