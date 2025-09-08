유현조, KLPGA 투어 'K랭킹' 1위…"생애 처음으로 올라 영광"

▲ 유현조가 7일 경기 이천시 블랙스톤 이천 컨트리클럽에서 열린 KLPGA 투어 시즌 세 번째 메이저 대회 KB금융 스타챔피언십에서 우승해 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다.

한국여자프로골프(KLPGA) 투어 메이저 대회인 KB금융 스타챔피언십에서 2년 연속 우승한 유현조가 KLPGA 투어 'K랭킹' 1위에 올랐습니다.KLPGA는 "유현조는 10.5219포인트를 기록해 기존 1위 이예원(8.4921포인트)을 제치고 지난주 2위에서 한 계단 상승했다"며 "유현조가 K랭킹 1위에 오른 건 생애 처음"이라고 전했습니다.2위는 9.2282포인트를 기록한 노승희가 올랐고, 이예원은 약 5개월 만에 3위로 내려왔습니다.4위는 홍정민(8.1707포인트), 5위는 박지영(7.3956포인트)입니다.K랭킹은 104주(2년)간의 성적을 반영하고 최근 13주 성적에 큰 비중을 두는 방식으로 매깁니다.유현조는 KB금융 스타챔피언십에서 우승했고, 최근 20개 대회에서 준우승 3회를 포함해 13차례나 '톱 10'에 오르며 꾸준한 성적을 냈습니다.유현조는 "생애 처음으로 K랭킹 1위에 올라 영광"이라며 "한 단계씩 성장한 과정이 좋은 결과로 이어진 것 같다"고 소감을 밝혔습니다.유현조는 현재 대상 포인트 1위(482점), 평균타수 1위(69.7059), 상금 순위 3위(9억 8천333만 원)를 달리고 있습니다.(사진=KLPGT 제공, 연합뉴스)