뉴스

[D리포트] 이 대통령, 여야 지도부 회동…정청래-장동혁 악수

김상민 기자
작성 2025.09.08 15:35 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
국민의힘 장동혁 대표가 이재명 대통령과 여야 지도부의 오찬 회동에 참석하기 위해 용산 대통령실 연찬장으로 들어옵니다.

곧이어 도착한 이재명 대통령과 민주당 정청래 대표. 앞서 "내란 세력과는 악수하지 않겠다"며 야당과 신경전을 벌인 정 대표와, 국민의힘 전당대회 당시 '강경 반탄' 노선을 견지했던 장동혁 대표도 오늘(8일)만큼은 이 대통령을 사이에 두고 손을 맞잡았습니다.

[이재명 대통령 : 보기 좋은데요 (일동: 하하하하하하)]

이 대통령이 여야 지도부와 함께 만난 것은 지난 6월 민주당 김병기 당시 대표 직무대행과 국민의힘 김용태 비상대책위원장과의 오찬 이후 78일 만입니다.

먼저 발언에 나선 장 대표가, "악수도 사람하고 하는 것"이란 과거 정 대표의 발언을 염두에 둔 듯 이런 말을 꺼내자 참석자들은 동시에 웃음을 터뜨렸습니다.

[장동혁/국민의힘 대표 : 정청래 대표님하고 악수하려고 당 대표 되자마자 마늘하고 쑥을 먹기 시작했는데 미처 100일이 안 됐는데 오늘 이렇게 악수에 응해주셔서 감사합니다.]

장 대표는 이 대통령을 향해 현재 진행되는 특검 수사가 국제적으로는 인권 유린이나 종교 탄압으로도 비춰질 수 있다며 이런 시각을 충분히 고려해 달라고 말했습니다.

또 특검 기간과 인력 등을 늘리는 3대 특검법 개정안이나 내란특별재판부 설치 등에 대해선 과감하게 재의요구권, 즉 거부권을 행사해 달라고 당부했습니다.

[장동혁/국민의힘 대표 : 상대를 죽여야 내가 사는 정치를 끝내는 대통령이 되어 주십사, 하는 부탁의 말씀을 드립니다. 견제와 균형이 무너지면 민주주의는 사망합니다. 대통령이 지금 그런 균형추의 역할을 해주셔야 한다고 생각합니다.]

정 대표는 장 대표에게 뒤늦은 당선 축하 인사를 전하며, "장 대표와 악수할 수 있는 기회를 준 이 대통령에게도 감사하다"고 말했습니다.

[정청래/민주당 대표 : 소통의 창구 이런 것이 굉장히 중요한 것 같습니다. 그래서 오늘 하루가 아니라 다음에도 좋은 만남이 이렇게 오늘처럼 이어졌으면 좋겠습니다.]

다만, 정 대표는 내란과 외환에 대해선 무관용의 원칙으로 철저하게 척결해야 하고, 내란 종식엔 여야가 따로 있을 수 없는 만큼 국민의힘도 협력해야 한다고 덧붙였습니다.

[정청래/민주당 대표 : 여야가 만난 만큼 비상계엄에 대해 책임 있는 세력들은 국민께 진정 어린 사과를 하고 내란 종식에 서로 협력했으면 좋겠습니다.]

이 대통령은 자신은 민주당 출신이지만 이제는 국민 모두의 대통령이 되어야 한다고 생각한다며 죽이는 정치를 그만하고 모두가 함께 사는 정치를 해야 된다는 장 대표 말에 전적으로 공감한다고 화답했습니다.

[이재명 대통령 : 야당을 통해 들리는 우리 국민의 목소리도 최대한 많이 듣도록 노력하고 또 듣는 것을 넘어서서 국정에 모든 국민의 목소리가 공평하게 반영될 수 있도록 노력하겠습니다.]

이 대통령은 오찬 이후 장 대표와 별도의 단독 회동도 진행했습니다.

이 대통령이 제1야당 대표와 단독으로 만나는 것은 취임 후 처음입니다.

(취재 : 김상민, 영상취재 : 이병주, 영상편집 : 이소영, 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김상민 기자 사진
김상민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지