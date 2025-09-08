[자막뉴스] "MBC 용서할 수 없어" 고 오요안나 모친 단식 농성 돌입

오늘(8일) 오전 서울 마포구 MBC 본사 사옥 앞.



고 오요안나 기상캐스터 사망 1주기를 앞두고, 고인의 영정이 놓인 분향소가 마련됐습니다.



MBC가 공식 사과해야 한다는 피켓을 든 사람들도 모였습니다.



이 자리에는 고 오요안나 씨의 어머니인 장연미 씨도 참석했습니다.



[ 장연미 / 고 오요안나 모친: 요안나를 죽게 한 선배들과 MBC의 행동이 생각하면 너무 끔찍했습니다. 젊은 여성의 피를 뽑아서 뼈를 갈아서 방송을 만든다는 것을 알게 되었습니다. MBC는 요안나가 죽은 후 부고조차 내지 않으며 모른척했고 자체적으로 진행한 진상조사위원회 결과도 공개하지 않았습니다.]



장 씨는 문제가 해결되기 전까지 분향소가 마련된 곳에서 단식 농성에 돌입한다고 밝혔습니다.



[ 장연미 / 고 오요안나 모친: 요안나 1주기를 앞두고 저는 곡기를 끊으려 합니다. 우리 요안나가 없는 세상에서 저는 이미 죽은 것이나 마찬가지입니다. 불쌍하게 죽은 내 새끼의 뜻을 받아 단식을 시작합니다. MBC를 용서할 수가 없습니다.]



장 씨와 함께 자리한 '방송을 만드는 사람들의 이름 엔딩크레딧', '직장갑질 119' 등 마흔두 개 시민단체들은 MBC 사장의 공식 사과와 기상캐스터의 정규직 전환 등을 요구하고 있습니다.



앞서 2021년 MBC에 입사한 오 씨는 지난해 9월 15일 숨졌습니다.



이후 공개된 유서에 의해 고인이 생전 직장 내 괴롭힘에 시달렸다는 의혹이 불거졌습니다.



그러나 고용노동부는 지난 5월 조직 내 괴롭힘이 있다고 판단하면서도, 고인이 근로기준법상 근로자로 인정되지 않기 때문에 직장 내 괴롭힘 규정이 적용되지 않는다고 발표했습니다.



유족은 가해자로 지목된 전 MBC 기상캐스터를 상대로 손해배상 소송을 제기하고 법적 공방을 이어가고 있습니다.



단체들은 고인의 1주기인 오는 15일 같은 장소에서 추모 문화제를 열 계획입니다.



(취재: 정혜경 / 영상취재: 주용진 / 영상편집: 소지혜 / 디자인: 육도현 / 제작: 디지털뉴스편집부)