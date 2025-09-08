뉴스

[여담야담] 손잡은 이 대통령과 여야 대표…장동혁 "악수하려 마늘·쑥 먹어"

SBS 뉴스
작성 2025.09.08 15:34 수정 2025.09.08 15:56 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 정광재 전 국민의힘 대변인, 정하석 SBS 논설위원
--------------------------------------------

● 이 대통령-여야 오찬

서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"첫술에 배부를 수 없어…대통령-여야 지도부 첫 만남에 의미 둬야"

정광재 / 전 국민의힘 대변인
"이 대통령·정청래·장동혁 모두에게 실은 없고 득은 있는 회동"

정하석 / SBS 논설위원
"오늘 회담으로 성과물 내기는 어려울 듯…각자 노림수 다를 것"

● 대통령-장동혁 첫 '독대'

서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"장동혁, 특검 연장 재의요구권 요구는 지지층 겨냥한 발언"

정광재 / 전 국민의힘 대변인
"실제 이 대통령의 의중을 정청래가 대신하는 것 아닌지 의문"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지