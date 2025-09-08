[여담야담] 손잡은 이 대통령과 여야 대표…장동혁 "악수하려 마늘·쑥 먹어"

[편상욱의 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 정광재 전 국민의힘 대변인, 정하석 SBS 논설위원

--------------------------------------------



● 이 대통령-여야 오찬



서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인

"첫술에 배부를 수 없어…대통령-여야 지도부 첫 만남에 의미 둬야"



정광재 / 전 국민의힘 대변인

"이 대통령·정청래·장동혁 모두에게 실은 없고 득은 있는 회동"



정하석 / SBS 논설위원

"오늘 회담으로 성과물 내기는 어려울 듯…각자 노림수 다를 것"



● 대통령-장동혁 첫 '독대'



서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인

"장동혁, 특검 연장 재의요구권 요구는 지지층 겨냥한 발언"



정광재 / 전 국민의힘 대변인

"실제 이 대통령의 의중을 정청래가 대신하는 것 아닌지 의문"



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스편집부)