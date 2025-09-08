김장환 목사, 특검 참고인 조사 불출석…특검, 11일 출석 재차 요구

▲ 임성근 전 해병대 1사단장 구명로비 의혹에 연루된 김장환 목사

임성근 전 해병대 1사단장 구명로비 의혹에 연루된 김장환 목사(극동방송 이사장)가 채상병 특검팀의 참고인 신분 출석 요구에 응하지 않았습니다.정민영 특검보는 오늘(8일) 오전 특검 정례브리핑을 통해 "지난 3일 김 목사에게 이날 9시 30분까지 참고인 조사에 출석하라고 했으나 김 목사가 아무런 입장을 밝히지 않고 불참했다"고 말했습니다.특검팀은 김 목사가 지난 2023년 7∼9월 윤석열 전 대통령과 이 전 장관, 임 전 사단장 등과 여러 차례 통화하는 등 구명 과정에 개입한 것으로 의심되는 정황 등으로 보아 김 목사가 임 전 사단장 구명에 연결된 통로라고 의심하고 있습니다.이에 특검팀은 김 목사 측에 오는 11일 9시 30분 참고인 신분으로 출석하라는 출석 요구서를 다시 발송할 예정입니다.정 특검보는 "2023년 당시 상황과 관련해 의혹이 제기된 만큼 (김 목사가) 출석해 오해가 있다면 풀어주길 바라고 있다"며 "재차 불출석하면 다시 (방법을) 논의할 것"이라고 설명했습니다.김 목사 측은 극동방송 고위 관계자의 휴대전화 등 증거 인멸 시도가 없었으며, 특검팀이 김 목사의 명예를 훼손하고 있다는 입장입니다.또, 특검팀은 임 전 사단장의 또 다른 구명 통로로 의심되는 '멋쟁해병' 단체대화방 일원들에 대해서도 조사를 이어가고 있습니다.정 특검보는 "멋쟁해병 관련 당사자 조사는 계속 진행되고 있다"고 밝혔습니다.특검팀은 이종섭 전 장관을 위해 급조된 것으로 의심되는 공관장 회의 관련 참고인 조사도 진행할 예정입니다.정 특검보는 "조사 일정을 이번 주에 조율해 다음 주부터 출석을 시작할 것으로 예상한다"고 덧붙였습니다.공관장 회의는 호주 대사로 임명된 이 전 장관에 대한 여론이 악화하자 급히 만들어진 것으로 의심받고 있습니다.특검팀은 이 회의가 이 전 장관의 귀국을 위해 급조된 것으로 보고 관련 인물들에 대한 소환 조사를 이어가고 있습니다.(사진=극동방송 제공, 연합뉴스)