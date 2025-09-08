뉴스

[자막뉴스] 토허제 권한 국토부로 확대…마포 성동 다음 타깃?

정혜경 기자
작성 2025.09.08 14:34 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
정부가 어제 내놓은 공급대책에서 토지거래허가구역의 지정 권한을 국토교통부로 확대하기로 했습니다.

원래는 2개 이상의 시도에 걸쳐 있는 지역의 토지거래허가 지정은 국토부 장관이 할 수 있지만, 같은 시도 내 지역은 시도지사에게 지정 권한이 있습니다.

개정안이 적용되면 앞으로 서울시 안에서도 주택 과열 지역에 대한 세밀한 토지거래허가 구역 지정을 중앙정부가 주도적으로 할 수 있게 됩니다.

토허구역에서는 매매 거래와 동시에 2년 실거주 의무가 부과되고, 전세를 낀 갭투자가 금지됩니다.

당장 영향을 받을 것으로 전망되는 곳은 서울 성동구와 마포구 등, 비규제지역이면서 현재 토허구역이 아닌 곳들입니다.

지난 대출 규제로 강남권 아파트값은 오름폭이 둔화됐지만, 해당 지역들은 상승폭이 커지는 추세였습니다.

[ 박원갑 / KB국민은행 부동산 수석전문위원: 시장이 불안하면 중앙정부 차원에서 즉각적으로 대응하겠다는 취지인데요. 서울 시내에서 상급지 갈아타기 수요가 몰리는 마포구나 성동구가 1차적으로 타깃이 될 수 있습니다.]

전문가들은 토허제 지정이 거래량 감소에 영향을 끼칠 것으로 보고 있습니다.

실제로 서울시가 토허구역을 강남 3구와 용산구 전체로 확대한 뒤 5개월 동안, 이들 4개 구의 아파트 거래량은 종전보다 40% 넘게 감소했습니다.

반면 나머지 21개 구는 거래가 크게 늘었습니다.

이번 정부 대책 발표 직전인 지난 5일 더불어민주당 의원들을 중심으로, 해당 법률 개정안을 발의한 것으로 확인돼, 앞으로 1-2개월 내 국회 통과가 가능할 것으로 보입니다.

국토부는 개정안이 통과되는 대로 비강남권의 동향을 살펴본 뒤 장관 직권으로 토허구역 확대 여부를 결정할 방침입니다.

(취재: 정혜경 / 영상편집: 김수영 / 디자인: 육도현/ 제작: 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정혜경 기자 사진
정혜경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지