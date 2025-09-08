미국, 불법 이민자 수용 시설 급구…폭력 악명 교도소 부활 계획

▲ 크리스티 놈 미 국토안보부 장관이 당국자들과 이민자 수감 시설을 둘러보는 모습

강력한 이민 단속을 펼치고 불법 이민자 구금을 위해 과거 재소자 구타, 인권 침해 문제로 폐쇄됐던 교도소들 재개관할 계획이라고 미 일간 워싱턴포스트(WP)가 보도했습니다.WP가 입수한 문건에 따르면, 텍사스주, 텍사스주, 조지아주에 있는 3곳의 구금시설은 미 이민세관단속국(ICE)이 올해 말까지 재개관할 정부 구금시설 목록에 올라 있습니다.이들 시설은 폭력과 의료적 방치, 체계적인 인력 부족 문제가 불거지면서 전임 정부가 폐쇄했던 곳들입니다.대상 시설 중 한 곳인 텍사스 서부에 있는 리브스 카운티 교도소는 4천 명 이상을 수용할 수 있는 규모인데, 수감자들은 2009년에 열악한 의료 서비스와 식사, 독방 감금에 항의해 폭동을 일으켰습니다.당시 피해액은 2천만 달러, 약 278억 원에 달했습니다.조지아 시골 지역에 위치한 1천 명 수용 규모의 어윈 카운티 구치소는 소속 의사가 2017년부터 2020년 사이에 여성 재소자를 상대로 의학적 근거가 없는 자궁 절제 수술 등을 다수 시행한 것으로 드러나 운영이 종료됐습니다.캔자스 리븐워스 지역에 있는 1천 명 수용 규모의 리븐워스 구금센터도 인력 부족으로 인해 구타와 칼부림, 자살이 만연하는 최악의 폭력과 혼란이 빚어지면서 2021년 연말에 폐쇄됐습니다.이들 시설은 지오 그룹, 라샐 교정, 코어시빅이라는 민간 회사들이 연방 정부와 각각 계약을 맺고 운영했습니다.시설이 열리면 기존 회사들이 다시 운영을 맡을 예정인데, 구금된 이민자들이 또다시 폭력과 학대의 위험에 노출되는 게 아니냐는 우려가 나오고 있습니다.바이든 행정부에서 ICE 비서실장 대행을 지낸 데버러 플라이샤커는 "이전 행정부에서 폐쇄된 시설들은 대체로 충분한 사유가 있었고, 상당한 고민과 협상, 검토를 거친 끝에 폐쇄됐다"면서 "명확한 완화 계획과 감독 및 인력배치 모델 없이 시설을 다시 여는 것은 구금자들에게 더 큰 피해를 주는 길"이라고 강조했습니다.미 국토안보부는 ICE의 구금시설은 교도소보다 높은 기준을 준수하고 있다는 입장이며, 의회가 승인한 예산에는 시설 내 의료·구금 규정 준수를 담당할 직원들을 위한 비용이 포함돼 있다고 설명했습니다.미 의회는 향후 4년간 이민자 구금시설 확충을 위한 예산으로 450억 달러, 62조 원을 승인한 상태입니다.이민법 위반자는 형사법 위반자와 달리 처벌의 형태로 구금돼서는 안 됩니다.하지만 시민단체인 미국시민자유연맹(ACLU) 등은 이민자들이 생필품조차 거의 제공되지 않는 감방에 갇히는 경우가 점점 더 늘어나고 있다고 지적하고 있습니다.WP는 "트럼프 행정부는 외딴 지역의 인력 부족을 포함해 구금시설들이 과거에 야기했던 만성적인 문제들을 어떻게 해결할지에 대해 제한된 정보만을 제공한다"고 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)