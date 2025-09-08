자산 4억인데 주식투자 10억대…경찰, 이춘석 자금 출처 추적

▲ 이춘석 의원이 지난 8월 15일 마포구 서울경찰청 광역수사단 청사에서 조사를 마친 뒤 귀가하고 있다.

경찰이 무소속 이춘석 의원이 차명으로 10억 원이 넘는 규모의 주식을 사들인 것으로 파악하고 자금 출처를 쫓고 있습니다.이 의원이 지난 4년간 공직자윤리위원회에 신고한 재산은 4억 2천만∼4억 7천만 원대로, 차명으로 투자한 주식 규모가 신고 재산의 두 배가 넘는 셈입니다.서울경찰청 금융범죄수사대는 이 의원이 약 3년간 차모 보좌관 명의의 계좌로 십수억 원 규모의 주식을 사들인 사실을 파악했습니다.이 금액이 같은 기간 이 의원의 알려진 수입과 재산을 크게 웃도는 것으로 판단한 경찰은 주식 계좌에 입금된 현금의 출처가 어디인지 추적하고 있습니다.이 의원은 2021년 1월부터 이듬해 7월까지 국회 사무총장을 지낸 이후 지난해 5월 말 22대 국회의원 임기를 시작하기 전까지는 야인 생활을 했습니다.경찰은 이 때문에 돈의 성격이 이 의원의 주장대로 '개인자금'이 맞는지, 정치자금법이나 청탁금지법 등에 어긋나는 위법 가능성은 없는지 따져보고 있습니다.경찰은 현재까지 이 의원과 보좌관 차 씨 등 피의자 2명 포함해 45명을 조사했습니다.다만, 서울경찰청 관계자는 이날 정례 기자간담회에서 "이번 사안은 수사가 아직 계속 진행 중"이라며 "구체적인 부분은 확인이 어렵다"고 말했습니다.이번 수사는 이 의원이 지난달 국회 본회의장에서 차 보좌관 명의로 AI 관련주를 거래하는 모습이 언론에 포착되면서 시작됐습니다.이들은 차명 거래와 관련한 금융실명법 위반 혐의는 인정했으나 국정기획위원회 등에서 얻은 미공개 정보를 활용했다는 자본시장법 위반 혐의 등은 부인하고 있습니다.경찰은 현재 과학기술정보통신부의 인공지능(AI) 관련 미공개 정책 자료와 국정기획위원회 보고 자료 등을 확보하고 이 의원의 주식 거래 내역을 대조하고 있습니다.(사진=연합뉴스)