유괴 불안에…서울초교 609곳 등하굣길 경찰관 집중배치

▲ 서울 서대문구 한 초등학교 인근에서 아동을 납치하려 한 20대 남성 일당이 5일 서울 마포구 서울서부지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.

서울 서대문구 유괴 미수범들이 구속영장 기각으로 풀려난 뒤 학부모들 불안이 커지자 경찰이 종합대책을 내놓았습니다.박현수 서울경찰청장 직무대리는 오늘(8일) 기자간담회에서 "오늘부터 10월 12일까지 5주간 서울시내 609개 초등학교에 대해 범죄 예방 종합대책을 시행한다"고 밝혔습니다.등하굣길 안전진단, 경력 집중배치, 아동범죄 신고 대응 강화 등이 골자입니다.먼저 경찰·구청·교육청이 합동으로 '등하굣길 특별안전 대진단'을 실시해 통학로에 있는 범죄, 교통사고, 기타 재난 안전사고 등 위해요소를 원점 발굴합니다.아울러 등하굣길에 경찰서, 기동순찰대 소속 경찰관을 집중 배치합니다.녹색어머니회, 자율방범대 등 민간과도 협업할 방침입니다.아동 관련 신고는 '코드1' 이상으로 접수할 방침입니다.경찰 112신고 대응은 코드0∼코드4까지 크게 5개로 분류되는데, 코드0과 코드1은 모두 '최단 시간 내 출동'을 목표로 하는 긴급 상황입니다.박 직무대리는 "아동 관련 신고에 대해선 기존엔 코드2 이상도 있었는데 코드1 이상으로 접수해 초기부터 강력히 대응하겠다"고 말했습니다.구속영장이 기각된 서대문 유괴 미수범 2명에 대해서는 현재 휴대전화 등을 포렌식하고 있다면서 "관련 혐의가 추가로 발견될 경우 필요에 따라 당연히 구속영장을 재신청할 것이고 수사도 철저히 진행할 예정"이라고 말했습니다.피의자 2명은 유괴 의도는 없었고 장난을 쳤다고 주장하고 있습니다.법원도 혐의사실과 고의성 등에 다툼의 여지가 있다면서 구속영장을 기각했습니다.박 직무대리는 "경찰 입장에서는 유괴 시도가 3번이나 있었기 때문에 범죄 혐의가 중하다고 보고 있다"고 말했습니다.경찰이 미흡한 초기 수사로 뒤늦게 범인을 검거했다는 지적에 대해서는 "아동 사건에 대해서는 과하리만큼 확인하고 또 확인했어야 했다"며 "결과적으로 그렇지 못한 점에 대해 매우 아쉽게 생각한다"고 말했습니다.