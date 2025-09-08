뉴스

구금 한국인 귀국 전세기 일정 미정…외교장관 오늘 방미

김정윤 기자
작성 2025.09.08 12:06 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
구금 한국인 귀국 전세기 일정 미정…외교장관 오늘 방미
▲ 조현 외교부 장관

미국 조지아주에 한국인 근로자 332명이 구금된 가운데, 외교부는 이들을 데려올 전세기 투입 날짜가 아직 확정되지는 않았다고 밝혔습니다.

외교부 관계자는 미국 현지에서 조기중 주 워싱턴 총영사가 이르면 10일 전세기를 통한 귀국 가능성을 언급한 데 대해 "아직 확인되지 않았다"고 밝혔습니다.

이 관계자는 한국인 근로자들은 '자진 출국' 형식으로 귀국하게 될 거라고 설명했습니다.

다만 현지에서 신원 확인과 '자진 출국' 의사를 확인하는 등 행정 절차가 필요하다며 이 절차를 빨리 마무리하도록 총력을 다하고 있다고 설명했습니다.

현지 영사 면담을 통해 귀국 의사를 확인 중이고 현재까지 250여 명에 대한 영사 면담을 마무리했다고 덧붙였습니다.

그러면서도 향후 방미 시 불이익을 우려해 현지에 남아서 법적 절차를 밟겠다는 의사를 밝힌 사람들에 대해선 귀국을 강요하지는 못할 거라고 밝혔습니다.

이 관계자는 가급적 미국 재입국 시 불이익이 없도록 추진하려고 한다면서도 미국의 법적 절차를 존중해야 하므로 불이익 여부는 개인 상황마다 다를 수 있다고 설명했습니다.

조현 외교부 장관은 오늘(8일) 저녁 미국으로 출발해 전세기 투입과 관련한 행정 절차를 마무리 짓고, 미국 측과 비자 문제 해결을 위한 협의도 진행할 예정입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김정윤 기자 사진
김정윤 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지