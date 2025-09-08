[날씨] 오늘도 남부·제주 많은 비…서울 낮 최고 29도

오늘(8일)도 남부와 제주 지역에 많은 비가 집중됩니다.



현재 레이더 영상을 살펴보시면요.



서해상에서 다가온 비구름대의 영향으로 호남 지역에 비가 내리고 있고요.



특히 신안에는 시간당 30mm에 가까운 세찬 비가 쏟아지고 있습니다.



점차 비구름대가 내륙으로 들어오면서 그 밖의 영남과 제주 지역에도 비가 오겠습니다.



예상되는 강수량 살펴보시면요.



전남 남해안과 제주 지역에 100mm 이상, 경남 남해안 지역에도 80mm가 넘는 많은 비가 집중되겠고, 그 밖의 호남과 영남 지역에 적게는 5에서 많게는 60mm의 비가 오겠고요.



충청 남부 지역에도 5~20mm의 비가 예상됩니다.



특히 취약 시간대인 밤부터 내일 오전 사이 돌풍과 천둥 번개를 동반하면서 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 쏟아질 때 있겠습니다.



이미 남부와 제주 지역에 많은 비가 내렸는데요.



추가적으로 더 비가 오는 만큼 피해 발생하지 않도록 각별한 주의가 필요하겠습니다.



전남과 경남, 제주 지역에는 폭염 특보가 남아 있습니다.



오늘 서울의 낮 최고 기온 29도, 대전 28도로 큰 더위 없겠습니다.



남해안과 제주 지역의 비는 주 중반까지 길게 이어지겠고요.



토요일에는 다시 전국에 비가 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)