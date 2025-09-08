뉴스

"10일 전세기 귀국 추진"…외교장관 오늘 방미

김아영 기자
작성 2025.09.08 12:11 조회수
<앵커>

방금 들어온 소식입니다. 외교부는 구금된 우리 국민들이 탑승하게 될 전세기 일정이 아직은 확정되지 않았다고 밝혔습니다. 조현 외교부 장관은 이번 사태 해결을 지원하기 위해서 오늘(8일) 워싱턴을 방문할 예정입니다.

김아영 기자입니다.

<기자>

외교부는 미국에 구금된 우리 국민 332명 가운데 250여 명에 대한 영사 면담이 마무리됐다고 밝혔습니다.

조지아주 현지 대책반에서 오는 10일 전세기 출발을 목표로 언급한 것에 대해 외교부 당국자는 일정이 아직 확인된 것은 아니라고 생각한다면서 최대한 이른 시일 내에 귀국할 수 있도록 하겠다고 밝혔습니다.

전세기 띄우기까지 남은 절차는 2가지입니다.

먼저 공항이나 탑승 수속 등의 준비가 필요한데, 이는 기업 측과 소통 중이라고 외교부는 설명했습니다.

또 하나는 자진 출국의사를 확인하는 겁니다.

정부는 전세기를 통한 일괄 귀국이 가장 신속하고 바람직한 사태 해결 방안이라는 입장입니다.

다만, 향후 불이익을 방지하기 위한 목적 등으로 현지에 남아 법적 판단을 받길 희망하는 인원이 있을 경우 조기 귀국을 강요할 수는 없다고 설명했습니다.

정부는 각자의 상황이 다른 만큼 재입국 시 불이익 여부까지 일괄적으로 해소하기는 어려울 것으로 보고 있습니다.

정부는 미 이민 당국과 현지 공관 관계자들과 협조해 구금된 우리 국민이 희망하는 귀국 방식에 대한 확인 작업을 신속히 마무리하겠다고 밝혔습니다.

아직까지 잔류 의사를 밝힌 인원은 파악되지 않았습니다.

이런 가운데 조현 외교부 장관은 오늘 저녁 경유 편을 통해 워싱턴으로 향할 예정입니다.

미국 정부 고위 인사들과의 면담 일정은 조율 중이라고 외교부는 설명했습니다.

조 장관은 출국에 앞서 국회 외교통상위원회에 참석해 이번 사태에 대해 보고할 예정입니다.

(영상취재 : 정성화, 영상편집 : 위원양)
(영상취재 : 정성화, 영상편집 : 위원양)
