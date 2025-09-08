검찰청 폐지 확정에 "검찰 잘못…깊이 반성"

<앵커>



검찰청 폐지를 담은 정부 조직 개편안에 대해 노만석 검찰총장 직무대행이 검찰의 잘못을 깊이 반성한다고 밝혔습니다. 보완수사권 등 세부사항에 대해서는 추후 검찰 입장을 내겠다고 설명했습니다.



김덕현 기자입니다.



<기자>



정부의 검찰청 폐지 발표 이후 검찰 수장의 첫 출근길.



검찰총장 직무대행인 노만석 대검찰청 차장검사는 현 상황을 위기라고 표현하면서 조직 차원의 반성을 먼저 언급했습니다.



[노만석/검찰총장 직무대행 : 헌법에 명시된 검찰이 법률에 의해서 지금 개명당할 위기에 놓였습니다. 하지만, 이 모든 것이 우리 검찰의 잘못에 기인한 것이기 때문에 저희 그 점에 대해선 깊이 반성하고 있습니다.]



그러면서 검찰 개혁은 국민들의 관점에서 이뤄져야 한다고 강조했습니다.



[노만석/검찰총장 직무대행 : 앞으로 검찰 개혁 방향에 대해서, 세부적인 방향은 국민 입장에서 설계가 되었으면 하는 바람입니다.]



이번 개편안에서는 확정되지 않은 세부 의제인 검찰의 보완수사권 존폐와 관련해서는, "앞으로 진행 과정에서 입장을 내겠다"고 설명했습니다.



앞서 노 대행은 지난 3일 "보완 수사를 통해 실체적 진실을 밝히는 건 검찰의 권한이 아닌 의무"라면서, 검찰총장 공백 상태인 조직을 대표해 보완수사권 폐지에 대한 우려와 반대 목소리를 공개적으로 밝힌 바 있습니다.



앞서 정성호 법무부 장관도 보완수사권 존폐에 대한 논의 필요성과 함께, 행안부 산하 중수청 설치에 신중론을 펴면서 여당 인사들과 갈등을 빚기도 했습니다.



법무부는 이번 정부조직법 개편안에 대해 아직 별다른 입장을 내놓지 않았습니다.



민주당은 정부조직법 개정안을 오는 25일 국회 본회의에서 처리한 뒤, 검찰 보완수사권 존폐, 국가수사위원회 신설 여부 등 남은 쟁점에 대한 논의를 이어간다는 방침입니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 김윤성)