[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 미국에 구금된 우리 국민 332명을 오는 10일 전세기로 귀국시키는 방안을 추진한다고 외교 당국이 밝혔습니다. 하지만 미국 측이 오늘(8일)도 면회를 거의 허용하지 않는 등 여전히 고압적 태도로 나오고 있어 구금된 우리 국민들은 계속 불안해하고 있습니다.



2. 트럼프 대통령이 한국인 구금 사태와 관련해 한국과 관계가 나빠지지 않을 것이라면서 뭔가 조치를 취해야 한다고 말했습니다. 곧 미국을 방문하는 조현 외교부 장관이 미 정부를 어떻게 설득하느냐에 따라 우리 국민들의 조기 귀국 여부도 결정될 걸로 보입니다.



3. 검찰청 폐지를 담은 정부 조직 개편안이 확정되자 노만석 검찰총장 직무대행이 검찰의 잘못을 깊이 반성한다고 밝혔습니다. 보완수사권 등 세부사항에 대해선 추후 검찰 입장을 내겠다고 말했습니다.



4. 특검이 김건희 여사 측에 비싼 그림을 제공한 의혹과 관련해 김상민 전 부장검사를 이르면 이번 주에 소환하는 방안을 검토하고 있습니다. 특검팀은 김 전 검사가 검찰에 있을 때 업자들에게서 향응 접대를 받았단 의혹도 수사하고 있는 걸로 파악됐습니다.