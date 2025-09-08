제로베이스원 성한빈, 부적절 발언 재차 사과 "부끄럽고 죄송하다"

그룹 제로베이스원 리더 성한빈이 예능 프로그램에서의 부적절한 발언으로 논란이 커지자, 팬 플랫폼을 통해 거듭 사과의 뜻을 전했다.



성한빈은 7일 팬 소통 플랫폼 버블에 "지난 6일 공개된 '꼰대희' 영상에서 제 부주의한 말과 행동으로 불편을 드려 죄송하다"며 "당시 긴장 속에서 깊이 생각하지 못한 채 신중하지 못한 표현을 사용했다"고 밝혔다. 이어 "전혀 다른 의도는 없었지만, 저의 부족함으로 불쾌감을 드린 분들께 부끄럽고 죄송한 마음뿐"이라고 전했다.



앞서 성한빈은 유튜브 채널 '꼰대희'에 멤버 석매튜와 함께 출연해, 방지턱을 넘을 때 나오는 신음 소리를 흉내 내며 장난을 쳤다. 해당 장면은 성적인 의미가 담겼다는 지적을 받으며 논란이 됐다.



논란 직후에도 성한빈은 팬들에게 "예능 욕심이 앞서 무리했다. 혹시 불쾌했을 제로즈(팬덤명)에게 진심으로 사과드린다"고 했지만, 비난이 이어지자 하루 만에 장문의 입장문을 다시 올렸다.



그는 "이번 일을 계기로 얼마나 더 신중하게 말하고 행동해야 하는지 많이 깨달았다"며 "앞으로 더 책임감 있고 성숙한 태도로 나아가겠다. 실망을 드리지 않도록 행동으로 보여드리겠다"고 다짐했다.



사진=백승철 기자







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)