'나는 솔로' 돌싱커플, 첫 부모 된다…22기 광수♥영자 임신 발표

SBS Plus, ENA '나는 솔로' 돌싱커플이 첫 부모가 된다. '나는솔로'을 통해 최종 커플이 되어 결혼에 골인한 22기 광수와 영자(조소영) 부부가 결혼 1년 만에 부모가 됐다는 소식을 전했다.



지난 7일 영자는 자신의 SNS를 통해 태아의 초음파 사진을 공개하며 임신 소식을 알렸다.



영자는 "올해 2월부터 엽산 복용과 운동 등으로 임신 준비를 시작했고, 5월 하와이 여행 이후에 좋은 소식이 찾아왔다"며 "저희 부부에게 아기가 찾아왔다"고 밝혔다. 태명은 '김토마'다. '토마토'와 '적토마'에서 따온 이름으로, 내년 3월 빨간 말의 해 탄생을 앞두고 있다는 의미를 담았다.



영자는 "입덧이 심해 하루 7~8번씩 토하고 수액으로 버티기도 하지만, 이 또한 아기의 건강을 반증하는 것 같아 마음이 편하다"면서 "한 때 '내 인생에 아이는 없구나'라는 생각을 하기도 했지만 이번 임신을 통해 나는 솔로에 출연하길 정말 잘했다고 생각한다. 많은 분들이 아이가 생겼으면 좋겠다고 응원해 주셨는데, 덕분에 두 달 만에 김토마 씨가 찾아와 준 것 같다"고 감사의 마음을 전했다.



한편 두 사람은 지난해 10월 방송 종료 직후 결혼식을 올렸다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)