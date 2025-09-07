이시바 퇴임, 한일관계 영향주나…차기 유력후보, 야스쿠니 참배

한일 협력 강화에 의욕을 보여 왔던 이시바 시게루 일본 총리가 오늘(7일) 참의원(상원) 선거 패배 등에 따른 퇴진론을 이기지 못하고 전격적으로 사임 의사를 표명하면서 향후 양국 관계에 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다.



이시바 총리는 보수 정당인 집권 자민당 내에서 역사 인식이 비교적 온건한 '비둘기파'로 평가됐고, 국회 연설 등에서 한국에 대해 "국제사회의 여러 과제에서 파트너로서 협력해야 할 중요한 이웃 나라"라며 한일관계 중요성을 강조해 왔습니다.



그는 이날 기자회견에서도 외교 성과를 언급하던 중 "이재명 대통령과 결실 있는 회담을 했다"고 언급했습니다.



작년 10월 취임한 이시바 총리는 한일 국교 정상화 60주년을 맞아 올해 1월 한국을 방문하려 했으나, 작년 12월 윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포하자 행선지를 동남아시아로 바꾼 바 있습니다.



이시바 총리는 지난 6월 이 대통령 취임 이후에도 대면 회담과 전화 통화 등을 통해 한국과 긴밀히 협력하며 양국 관계를 안정적으로 발전시키겠다고 밝혔습니다.



그는 주일 한국대사관이 6월 주최한 한일 국교정상화 60주년 기념 리셉션에도 참석해 "한일 협력의 저변을 넓히면서 그동안 만들어 온 교류의 장을 다음 세대로 이어가고 싶다"고 말했습니다.



당시 이시바 총리는 캐나다에서 이 대통령과 첫 정상회담을 하고 귀국한 지 24시간도 지나지 않은 상황에서 행사장에 '깜짝' 등장해 화제가 됐습니다.



취임 이후 한국을 찾지 않은 이시바 총리가 기시다 후미오 전 총리처럼 사임 의사를 밝힌 이후 한국을 방문할 수도 있으나, 방한이 성사돼도 이미 물러나기로 한 터라 양국 관계 발전 동력은 그리 크지 않을 것으로 보입니다.



아울러 이시바 총리는 전후 80년을 맞아 개인 명의 메시지를 내는 방안도 추진했지만, 당내 보수파를 중심으로 하는 세력에 밀려 사임하는 형국이라 메시지 발표도 쉽지 않을 것으로 전망됩니다.



교도통신은 "이재명 대통령이 8월 일본을 방문해 이시바 총리와 회담하고 한일관계의 안정적 발전을 위한 협력을 막 확인한 참이었다"며 "한국에서 이시바 총리는 역사 문제 등에서 비교적 온건하다고 알려져 퇴진 후 한일관계를 우려하는 목소리도 나올 듯하다"고 해설했습니다.



차기 일본 총리는 도널드 트럼프 미국 대통령이 동맹국과 관계 강화에 그다지 적극적이지 않고, 북중러가 이달 3일 중국 베이징에서 열린 '항일전쟁 승리 80주년' 기념 열병식을 계기로 결집한 것을 고려하면 불안정한 동북아시아 안보 정세 속에서 한일관계 중시 방침에 극적으로 변화를 주기는 어려울 것이라는 분석도 나옵니다.



하지만 유력한 차기 자민당 총재 후보인 고이즈미 신지로 농림수산상과 다카이치 사나에 전 경제안보담당상은 모두 패전일이었던 지난달 15일 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니신사를 참배했습니다.



특히 다카이치 전 경제안보담당상은 한국과 갈등을 빚었던 아베 신조 전 총리의 정치 노선을 따르고 있고, 작년 총재 선거 당시 향후 총리가 돼도 야스쿠니신사를 계속해서 참배하겠다고 공언한 바 있어 그가 집권하면 한일관계가 악화할 가능성이 클 것으로 관측됩니다.