피겨 차준환, 챌린저 시리즈서 우승…올림픽 프로그램 점검

피겨스케이팅 남자 싱글 간판 차준환(서울시청)이 올림픽 시즌 첫 실전 대회에서 4회전(쿼드러플) 점프 2개를 깔끔하게 뛰며 프리스케이팅 연기를 점검했습니다.



차준환은 오늘(7일) 일본 오사카에서 열린 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 챌린저 시리즈 기노시타 그룹컵 남자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 79.80점, 예술점수(PCS) 85.75점을 합해 총점 165.55점을 받았습니다.



쇼트프로그램 점수 87.76점을 합한 총점 253.31점으로 14명의 출전 선수 중 1위에 올랐습니다.



ISU 챌린저 시리즈는 그랑프리 시리즈보다 한 단계 낮은 수준의 대회로 출전 선수들은 대부분 새 시즌 프로그램과 컨디션 점검에 초점을 맞춥니다.



차준환은 새 프리스케이팅 프로그램 영화 물랭 루주 오리지널 사운드 트랙에 맞춰 연기를 시작했습니다.



첫 점프 과제에서 회전이 풀리면서 더블 살코로 처리했습니다.



그러나 곧바로 고난도 쿼드러플 토루프, 쿼드러플 살코를 깨끗하게 뛰며 만회했습니다.



트리플 악셀-싱글 오일러-트리플 살코 콤비네이션 점프도 실수 없이 수행했고, 스텝시퀀스는 최고 난도인 레벨 4로 처리했습니다.



후반부 첫 점프인 트리플 러츠에선 착지가 흔들렸고, 이어진 트리플 악셀-더블 악셀 시퀀스 점프는 앞 점프가 풀려 싱글(1회전) 악셀로 뛰었습니다.



마지막 점프 과제 트리플 플립은 성공했습니다.



차준환은 다음 달 중국 충칭에서 열리는 ISU 그랑프리 2차 대회, 11월 일본 오사카에서 펼쳐지는 그랑프리 4차 대회에 출전한 뒤 국가대표 선발전을 거쳐 밀라노·코르티나담페초 올림픽 메달 획득에 도전합니다.



(사진=연합뉴스)