노원구 아파트서 불…방화 용의자 현장서 사망 추정

권민규 기자
작성 2025.09.07 19:22 수정 2025.09.07 19:26 조회수
노원구 아파트서 불…방화 용의자 현장서 사망 추정
▲ 노원구 아파트 화재 현장

서울 노원구 아파트에서 방화로 의심되는 화재가 발생해 1명이 숨졌습니다.

경찰은 유력 용의자가 현장에서 불에 타 숨진 것으로 추정하고 있습니다.

노원경찰서와 노원소방서에 따르면 오늘(7일) 자정쯤 노원구 공릉동 15층짜리 아파트 5층에서 불이 나 약 1시간 만에 꺼졌습니다.

이 불로 이웃 주민 80여명이 대피하고 시신 1구가 집 안에서 발견됐습니다.

경찰은 거주자인 60대 남성 A씨가 숨진 것으로 추정하고 있으나 화재로 시신이 심하게 훼손돼 국립과학수사연구원에 신원 확인 검사를 의뢰할 방침입니다.

경찰은 화재 직전 아파트 근처에서 50대 여성이 흉기에 찔렸다는 신고를 접수했고 A씨를 유력 용의자로 보고 있습니다.

A씨와 피해자는 지인 관계인 것으로 알려졌습니다.

피해자는 목을 다쳐 인근 병원에 옮겨졌으며 오늘 오전 퇴원한 것으로 파악됐습니다.

경찰은 A씨가 살인미수 범행을 저지른 뒤 아파트에 불을 질렀을 가능성에 무게를 두고 정확한 사건 경위를 수사 중입니다.

(사진=노원소방서 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
